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РИА Новости

На фестивале "Таврида-Арт" прошла репетиция шоу с боевыми самолетами

16:43 21.08.2019
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© РИА Новости / Александра ГуляеваТерритория форума Тавриды. Жилой квартал участников
Территория форума Тавриды. Жилой квартал участников
© РИА Новости / Александра Гуляева
Территория форума Тавриды. Жилой квартал участников. Архивное фото
СУДАК, 21 авг – РИА Новости. Репетиция воздушного шоу с участием боевых самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота (ЧФ) прошла в небе над бухтой Капсель, где расположена площадка фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт", передает корреспондент РИА Новости.
Авиашоу состоится в субботу, 24 августа, в нем примут участие экипажи морской авиации ЧФ, а также армейская авиация ЮВО.
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Среди боевых машин, экипажи которых провели репетицию в небе над площадкой фестиваля, - истребители Су-30СМ, поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС, вертолеты Ка-24, штурмовики Су-24, транспортный самолёт Ан-26 и самолёт-амфибия Бе-12. Боевые самолеты при пролете над бухтой и площадкой фестиваля украсили небо фейерверком.
Фестиваль в районе бухты Капсель продлится по 26 августа. Локацией для его проведения стала территория арт-кластера "Таврида", где проходит форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0". Фестиваль соберет на одной площадке более четырех тысяч молодых деятелей культуры, участников из 85 регионов России. Сумма предоставляемых грантов на реализацию собственных проектов в 2019 году составляет 80 миллионов рублей.
Основная программа фестиваля пройдет с 23 по 25 августа. В эти дни фестиваль откроет свои двери для всех почитателей искусства. Для зрителей и участников выступят группировка "Ленинград", Гарик Сукачев, группа "Ария", рэп-музыканты Мот и Гуф, Леонид Агутин, Сергей Лазарев и другие артисты. Всего в программе фестиваля - более 800 событий, из них более 60 кастингов. 23 августа в бухте Капсель впервые появится парусник "Херсонес" с алыми парусами, 24 августа состоится авиашоу, 25 августа - шоу фейерверков.
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