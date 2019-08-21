На фестивале "Таврида-Арт" прошла репетиция шоу с боевыми самолетами

СУДАК, 21 авг – РИА Новости. Репетиция воздушного шоу с участием боевых самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота (ЧФ) прошла в небе над бухтой Капсель, где расположена площадка фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт", передает корреспондент РИА Новости.

Авиашоу состоится в субботу, 24 августа, в нем примут участие экипажи морской авиации ЧФ, а также армейская авиация ЮВО.

Среди боевых машин, экипажи которых провели репетицию в небе над площадкой фестиваля, - истребители Су-30СМ, поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС, вертолеты Ка-24, штурмовики Су-24, транспортный самолёт Ан-26 и самолёт-амфибия Бе-12. Боевые самолеты при пролете над бухтой и площадкой фестиваля украсили небо фейерверком.

Фестиваль в районе бухты Капсель продлится по 26 августа. Локацией для его проведения стала территория арт-кластера "Таврида", где проходит форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0". Фестиваль соберет на одной площадке более четырех тысяч молодых деятелей культуры, участников из 85 регионов России. Сумма предоставляемых грантов на реализацию собственных проектов в 2019 году составляет 80 миллионов рублей.