Краевой материнский капитал на второго ребенка начали выдавать на Камчатке

"Право на материнский капитал возникает у женщин, родивших второго ребенка после 1 января 2019 года. За первое полугодие в Камчатском крае родились 1 892 ребенка, в том числе 777 вторых. Обратиться за выплатой женщины смогут через шесть месяцев после появления ребенка на свет, то есть первые обращения поступили только после 1 июля. Размер такой выплаты в этом году составляет 135 908 рублей", – сказал министр социального развития и труда региона Евгений Меркулов.