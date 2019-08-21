Краевой материнский капитал на второго ребенка начали выдавать на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг - РИА Новости. Жительницы Камчатки, родившие второго ребенка после 1 января 2019 года, на этой неделе начали получать краевой материнский капитал, выплата составляет 135 908 рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
В сообщении говорится, что краевой материнский капитал на третьего и последующих детей на Камчатке предоставляется с 2011 года, с 2015 года – на первого ребенка и с этого года - на второго.
"Право на материнский капитал возникает у женщин, родивших второго ребенка после 1 января 2019 года. За первое полугодие в Камчатском крае родились 1 892 ребенка, в том числе 777 вторых. Обратиться за выплатой женщины смогут через шесть месяцев после появления ребенка на свет, то есть первые обращения поступили только после 1 июля. Размер такой выплаты в этом году составляет 135 908 рублей", – сказал министр социального развития и труда региона Евгений Меркулов.
Заявления на краевой материнский капитал принимает краевое учреждение "Камчатский центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" и его филиалы.
Кроме того, по информации пресс-службы правительства, в крае с 2019 года действует новая мера социальной поддержки – единовременная выплата при рождении первого ребенка. В этом году на Камчатке она составляет 41 тысячу 594 рубля. Также продолжают действовать ежемесячные денежные выплаты до 1,5 лет в связи с рождением или усыновлением первого ребенка: на сегодняшний день размер такого пособия - 20 тысяч 797 рублей.