Полностью оценить ущерб от ЧП с "Дружбой" пока нельзя, заявили в "Роснефти"

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Полностью оценить ущерб от инцидента с трубопроводом "Дружба" пока нельзя, поскольку еще не реализована загрязненная нефть, отгруженная в танкеры в Усть-Луге, заявил вице-президент "Роснефти" по коммерции Отабек Каримов.

"На текущий момент практически невозможно и сложно полностью оценить весь ущерб. Одна из причин - это те танкера, в которые попала загрязненная нефть и которая находится у наших контрагентов: большая часть из них до сих пор не реализована и не представлена", - сказал Каримов в ходе телефонной конференции компании.

Каримов уточнил, что из Усть-Луги компанией всего было отгружено восемь танкеров с загрязнённой нефтью.

Также он сообщил, что другими факторами служат сокращение добычи нефти и недопоставка на нефтеперерабатывающие заводы в Германии. "Вторая причина - сокращение добычи из-за того, что система "Транснефти" не могла принять всю нефть, которую компания добывала. И третья - другие факторы, такие как упущенная выгода от снижения нефтепереработки, в том числе на наших немецких заводах, где заводам пришлось закупать стороннюю нефть, так как нефть компании технически было невозможно поставить в тот момент", - сказал Каримов.