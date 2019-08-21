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РИА Новости

Полностью оценить ущерб от ЧП с "Дружбой" пока нельзя, заявили в "Роснефти"

17:02 21.08.2019 (обновлено: 17:09 21.08.2019)
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Полностью оценить ущерб от инцидента с трубопроводом "Дружба" пока нельзя, поскольку еще не реализована загрязненная нефть, отгруженная в танкеры в Усть-Луге, заявил вице-президент "Роснефти" по коммерции Отабек Каримов.
"На текущий момент практически невозможно и сложно полностью оценить весь ущерб. Одна из причин - это те танкера, в которые попала загрязненная нефть и которая находится у наших контрагентов: большая часть из них до сих пор не реализована и не представлена", - сказал Каримов в ходе телефонной конференции компании.
Каримов уточнил, что из Усть-Луги компанией всего было отгружено восемь танкеров с загрязнённой нефтью.
Также он сообщил, что другими факторами служат сокращение добычи нефти и недопоставка на нефтеперерабатывающие заводы в Германии. "Вторая причина - сокращение добычи из-за того, что система "Транснефти" не могла принять всю нефть, которую компания добывала. И третья - другие факторы, такие как упущенная выгода от снижения нефтепереработки, в том числе на наших немецких заводах, где заводам пришлось закупать стороннюю нефть, так как нефть компании технически было невозможно поставить в тот момент", - сказал Каримов.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
10 августа, 01:24РИА Новости
В "Роснефти" раскрыли метод расчета ущерба от загрязнения "Дружбы"
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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