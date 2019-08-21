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РИА Новости
Липецкая область

В Липецке открыли "бережливую поликлинику" на 1,6 тысячи посещений в смену

16:21 21.08.2019 (обновлено: 16:22 21.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 21 авг — РИА Новости. "Бережливую поликлинику" в рамках создания новой модели работы лечебно-профилактических учреждений открыли в среду в Липецке при городской больнице № 4, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
По его словам, в рамках этого проекта в задании сделан ремонт, на что из бюджета области выделено 35 миллионов рублей. На условиях софинансирования с федеральным бюджетом закуплено современное диагностическое оборудование: УЗИ-аппарат, маммограф, комплект эндоскопического оборудования, лабораторное и физиотерапевтическое оборудование, рентгеновский компьютерный томограф.
Врио главы региона отметил, что новая поликлиника рассчитана на 1,6 тысячи посещений в смену. В структуру медучреждения входят терапевтическое отделение, отделение общей врачебной практики, хирургическое отделение, женская консультация, стоматологическое и зубопротезные отделения, отделение медицинской профилактики, центр амбулаторной урологии, офтальмологический дневной стационар и дневной стационар общего профиля.

"Внедрение бережливых технологий обеспечит не только существенный рост качества и доступности первичной медико-санитарной помощи, но и создаст необходимые условия для эффективного проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения", - отметил Артамонов.

Федеральный проект "Бережливая поликлиника" призван повысить эффективность работы и общую доступность медпомощи, в том числе, за счет оптимизации работы регистратуры с возможностью электронной записи к врачу, уменьшения ожидания больного человека в очереди и увеличения времени у врача на работу с пациентом за счет сокращения "бумажной" работы; рационализации эргономики рабочих мест медперсонала.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкОбщество
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