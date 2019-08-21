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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Венедиктов: атаки на систему электронного голосования пока безуспешны

16:20 21.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлавный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Попытки взлома и атаки на систему электронного голосования для выборов в Мосгордуму во время третьего тестирования в среду пока безуспешны, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
Третий этап открытого тестирования системы электронного голосования стартовал в Москве 21 августа в 08.00.
"Фиксируем попытки взлома э-голосования. Они пока безуспешные. Фиксируем атаки ботов на сервера. Тоже безуспешно пока. Нас обещали взломать за 20 минут - и публично. Прошло уже 23 раза по 20 минут. Ну?", - написал Венедиктов.
Ранее Венедиктов сообщил, что хакеры, которые взломают систему электронного голосования, получат 2 миллиона рублей. В СМИ появилась информация, что уязвимости в системе обнаружил эксперт-криптограф из Франции. Венедиктов ранее сообщил РИА Новости, что французский криптограф получит 1 млн рублей в качестве бонуса, если по итогам третьего теста никому не удастся взломать систему электронного голосования. Позже Венедиктов написал в Telegram, что если во время теста 21 августа никто из хакеров не взломает систему голосования, деньги уйдут тем, кто помог усовершенствовать программу.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
15 августа, 15:53Выборы в Мосгордуму
В ЦИК рассказали о методах сбора подписей кандидатами в депутаты Мосгордумы
При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев. Тогда москвичи голосовали за варианты решения проблемы бездомных животных.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Глава ЦИК Элла Памфилова
Вчера, 10:26РИА Новости
Памфилова пригласила "критиков позиции" ЦИК на заседание 27 августа
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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