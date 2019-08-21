Шахта в Свердловской области после ЧП работает в штатном режиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Шахта "Ново-Кальинская" в Североуральске (Свердловская область), где произошло обрушение горной породы, работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников не проводится, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее областная прокуратура сообщила, что в 16.40 (14.40 мск) на шахте "Ново-Кальинская", которая принадлежит акционерному обществу СУБР, входящему в холдинг РУСАЛ, произошел горный удар на глубине 1 тысяча 40 метров, в результате которого обрушилась горная порода. Отсеченным остался один работник 1970 года рождения.

"Эвакуация рабочей смены не проводилась. Шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы", – говорится в сообщении.