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РИА Новости

Шахта в Свердловской области после ЧП работает в штатном режиме

16:15 21.08.2019 (обновлено: 17:28 21.08.2019)
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© РИА Новости / Руслан КривобокКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Каски рабочих. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Шахта "Ново-Кальинская" в Североуральске (Свердловская область), где произошло обрушение горной породы, работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников не проводится, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее областная прокуратура сообщила, что в 16.40 (14.40 мск) на шахте "Ново-Кальинская", которая принадлежит акционерному обществу СУБР, входящему в холдинг РУСАЛ, произошел горный удар на глубине 1 тысяча 40 метров, в результате которого обрушилась горная порода. Отсеченным остался один работник 1970 года рождения.
Каски рабочих
Вчера, 16:11РИА Новости
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"Эвакуация рабочей смены не проводилась. Шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сейчас производится разбор завалов силами работников шахты и горноспасателей, на ликвидации последствий обрушения работает 23 человека.
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МЧС РФСвердловская областьЕкатеринбургШахтыПроисшествия
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