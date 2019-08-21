Новый автотранспорт получили соцучреждения и пожарные в Верхневолжье

ТВЕРЬ, 21 авг - РИА Новости. Шестнадцать новых автобусов получили комплексные центры социального обслуживания населения Тверской области и пять новых автомобилей пожарные части Тверской области, сообщает в среду пресс-служба правительства области.

Торжественное вручение ключей специального автотранспорта региональным учреждениям социальной сферы и в аварийно-спасательную службу Тверской области и добровольным пожарным командам муниципальных образований региона прошло в среду в рамках форума муниципальных образований, проходящего в Твери.

Ключи от новых машин главам муниципалитетов, руководителям организаций вручил глава Тверской области Игорь Руденя. Участие в церемонии приняли председатель Заксобрания региона Сергей Голубев, депутаты Госдумы РФ Светлана Максимова и Сергей Веремеенко и другие почётные гости.

"Сегодня мы вручаем технику, которая должна работать на территории тверского региона в интересах наших граждан. Эта работа, которая осуществляется в рамках национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. Благодаря руководству страны, правительству РФ, нашей совместной работе мы сегодня движемся к укреплению экономического, производственного, социального потенциала Тверской области", - сказал Руденя на церемонии возложения, его слова приводятся в пресс-релизе.

Так, 16 новых автобусов "Газель- Nexst" вместимостью 16 посадочных мест приобретены в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". На эти цели из федерального бюджета власти выделили 30,4 миллиона рублей. На новых автобусах граждане старшего возраста, проживающие в сёлах, смогут регулярно приезжать на приём в медицинские учреждения, как к узким специалистам, так и для прохождения диспансеризации. Кроме того, пять единиц спецтехники пополнили автопарк пожарно-спасательных подразделений региона.

Ключи от автомобилей, предназначенных для борьбы с огнем в лесной и сельской местности, вручены огнеборцам из Вышневолоцкого городского округа и Западнодвинского района, которые показали самые высокие результаты в соревнованиях "Лучшая добровольная пожарная команда Тверской области-2019".