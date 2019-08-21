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РИА Новости
Тверская область

Новый автотранспорт получили соцучреждения и пожарные в Верхневолжье

16:11 21.08.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиНовый автотранспорт получили соцучреждения и пожарные в Верхневолжье
Новый автотранспорт получили соцучреждения и пожарные в Верхневолжье
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 21 авг - РИА Новости. Шестнадцать новых автобусов получили комплексные центры социального обслуживания населения Тверской области и пять новых автомобилей пожарные части Тверской области, сообщает в среду пресс-служба правительства области.
Торжественное вручение ключей специального автотранспорта региональным учреждениям социальной сферы и в аварийно-спасательную службу Тверской области и добровольным пожарным командам муниципальных образований региона прошло в среду в рамках форума муниципальных образований, проходящего в Твери.
Ключи от новых машин главам муниципалитетов, руководителям организаций вручил глава Тверской области Игорь Руденя. Участие в церемонии приняли председатель Заксобрания региона Сергей Голубев, депутаты Госдумы РФ Светлана Максимова и Сергей Веремеенко и другие почётные гости.

"Сегодня мы вручаем технику, которая должна работать на территории тверского региона в интересах наших граждан. Эта работа, которая осуществляется в рамках национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. Благодаря руководству страны, правительству РФ, нашей совместной работе мы сегодня движемся к укреплению экономического, производственного, социального потенциала Тверской области", - сказал Руденя на церемонии возложения, его слова приводятся в пресс-релизе.

Так, 16 новых автобусов "Газель- Nexst" вместимостью 16 посадочных мест приобретены в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". На эти цели из федерального бюджета власти выделили 30,4 миллиона рублей. На новых автобусах граждане старшего возраста, проживающие в сёлах, смогут регулярно приезжать на приём в медицинские учреждения, как к узким специалистам, так и для прохождения диспансеризации. Кроме того, пять единиц спецтехники пополнили автопарк пожарно-спасательных подразделений региона.
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Ключи от автомобилей, предназначенных для борьбы с огнем в лесной и сельской местности, вручены огнеборцам из Вышневолоцкого городского округа и Западнодвинского района, которые показали самые высокие результаты в соревнованиях "Лучшая добровольная пожарная команда Тверской области-2019".
Пожарная автоцистерна передана Андреапольской пожарно-спасательной части N21, два малых патрульных комплекса на базе УАЗ Pickup - аварийно-спасательной службе ГКУ "Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области".
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Тверская областьИгорь РуденяУльяновский автомобильный заводТверская областьРоссияТверьОбщество
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