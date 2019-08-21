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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 20 дорог отремонтировали в Жуковском в преддверии МАКС-2019

16:07 21.08.2019 (обновлено: 17:27 21.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковУстановка памятника сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144 возле ворот Летно-исследовательского института им. Громова в Жуковском
Установка памятника сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144 возле ворот Летно-исследовательского института им. Громова в Жуковском
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Московской области продолжаются приготовления к Международному авиационно-космическому салону (МАКС). Так, в Жуковском отремонтировали 23 дороги, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.
Асфальт поменяли на улицах Чкалова, Жуковского, Циолковского, Гудкова, Баженова, Чаплыгина и других.
"На территории Жуковского завершен ремонт девяти региональных и 14 муниципальных дорог общей протяженностью свыше 37 километров. Также на подъездных дорогах завершены работы по содержанию: проведен ямочный ремонт, заменены бордюры, нанесена разметка", – рассказал Алексей Гержик.
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В Жуковском привели в порядок и подъездные дороги. Например, восстановлена разметка на 34 трассах, а новая нанесена на 16 пешеходных переходах. Также устранено более 1,3 тысячи ям, скошено свыше 75 километров травы, укреплено 25 километров обочин.
Авиасалон МАКС проводят в Жуковском раз в два года. Впервые его провели в 1993 году. В этом году выставка состоится в 14-й раз.
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Новости ПодмосковьяАвиасалон МАКСАлексей ГержикМосковская областьЖуковский
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