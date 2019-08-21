Более 20 дорог отремонтировали в Жуковском в преддверии МАКС-2019

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Московской области продолжаются приготовления к Международному авиационно-космическому салону (МАКС). Так, в Жуковском отремонтировали 23 дороги, сообщил телеканал В Московской области продолжаются приготовления к Международному авиационно-космическому салону (МАКС). Так, в Жуковском отремонтировали 23 дороги, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

Асфальт поменяли на улицах Чкалова, Жуковского, Циолковского, Гудкова, Баженова, Чаплыгина и других.

"На территории Жуковского завершен ремонт девяти региональных и 14 муниципальных дорог общей протяженностью свыше 37 километров. Также на подъездных дорогах завершены работы по содержанию: проведен ямочный ремонт, заменены бордюры, нанесена разметка", – рассказал Алексей Гержик.

В Жуковском привели в порядок и подъездные дороги. Например, восстановлена разметка на 34 трассах, а новая нанесена на 16 пешеходных переходах. Также устранено более 1,3 тысячи ям, скошено свыше 75 километров травы, укреплено 25 километров обочин.