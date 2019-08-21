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РИА Новости

Здания "Москвы-Сити" проверяют после сообщения о минировании

16:02 21.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити". В центре: башни "Империя" и "Город столиц"
Небоскребы делового центра Москва-сити. В центре: башни Империя и Город столиц
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Небоскребы делового центра "Москва-сити". В центре: башни "Империя" и "Город столиц". Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Правоохранители приступили к проверке зданий делового центра "Москва-Сити" после анонимной угрозы "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва комплекса зданий делового центра "Москва-Сити", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники оперативных служб уже приступили к проверке.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
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Москва-СитиДальний ВостокФСБ РФМоскваПроисшествия
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