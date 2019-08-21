В Ростовской области пройдет панихида по погибшим при теракте в 2004 году

ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Траурная панихида пройдет в Ростовской области в пятницу на месте крушения самолета Ту-154 в результате теракта, который произошел 15 лет назад, сообщила РИА Новости представитель администрации Каменского района Лариса Ефремова.
Примерно в одно и то же время 24 августа 2004 года были взорваны два гражданских самолета, вылетевших из московского аэропорта Домодедово: в Тульской области разбился Ту-134, выполнявший рейс Москва - Волгоград, в Ростовской области упал Ту-154, выполнявший рейс Москва - Сочи. Все пассажиры и члены экипажей обоих самолетов – 90 человек – погибли. По данным следствия, на самолетах сработали взрывные устройства, приведенные в действие террористками-смертницами.
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Как сообщила Ефремова, траурная панихида по жертвам теракта пройдет на месте крушения Ту-154 в Каменской районе Ростовской области, там же захоронены погибшие члены экипажа и пассажиры самолета.
"Панихида состоится 24 августа в 9 часов утра на месте гибели самолета, там установлены памятный крест и памятник погибшим членам экипажа. Пройдет трогательная церемония с белыми шарами… В траурном мероприятии примут участие жители района, ближайших сел, а также представители авиакомпании "Сибирь" ("Сибири" принадлежал борт – ред.). Ожидаем и родственников", - сообщила Ефремова.
По словам собеседницы агентства, несмотря на то, что памятники погибшим находятся в поле далеко от населенных пунктов, за ними ухаживают местные жители.
24 августа 2014, 10:00РИА НовостиКатастрофы самолета Ту-154 и самолета Ту-134 в 2004 году24 августа 2004 года практически одновременно в результате срабатывания взрывных устройств, пронесенных на борт террористками-смертницами, разбились два пассажирских самолета: Ту-154 авиакомпании "Сибирь" (погибли 46 человек) и Ту-134 авиакомпании "Волга - Авиаэкспресс" (погибли 44 человека).