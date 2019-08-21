В Ростовской области пройдет панихида по погибшим при теракте в 2004 году

ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Траурная панихида пройдет в Ростовской области в пятницу на месте крушения самолета Ту-154 в результате теракта, который произошел 15 лет назад, сообщила РИА Новости представитель администрации Каменского района Лариса Ефремова.

Примерно в одно и то же время 24 августа 2004 года были взорваны два гражданских самолета, вылетевших из московского аэропорта Домодедово: в Тульской области разбился Ту-134, выполнявший рейс Москва - Волгоград, в Ростовской области упал Ту-154, выполнявший рейс Москва - Сочи. Все пассажиры и члены экипажей обоих самолетов – 90 человек – погибли. По данным следствия, на самолетах сработали взрывные устройства, приведенные в действие террористками-смертницами.

Как сообщила Ефремова, траурная панихида по жертвам теракта пройдет на месте крушения Ту-154 в Каменской районе Ростовской области, там же захоронены погибшие члены экипажа и пассажиры самолета.

"Панихида состоится 24 августа в 9 часов утра на месте гибели самолета, там установлены памятный крест и памятник погибшим членам экипажа. Пройдет трогательная церемония с белыми шарами… В траурном мероприятии примут участие жители района, ближайших сел, а также представители авиакомпании "Сибирь" ("Сибири" принадлежал борт – ред.). Ожидаем и родственников", - сообщила Ефремова.