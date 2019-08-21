Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T16:02Z
https://ria.ru/20190821/1557747710.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155181/94/1551819475_0:0:1501:844_1036x0_80_0_0_2386de077c53c72b8e30a96da10f9bbb.jpg
РИА Новости

В Ростовской области пройдет панихида по погибшим при теракте в 2004 году

16:02 21.08.2019
393
CC BY 2.0 / Papas Dos / RA-85019 T154(M) Special Flight Squadron Rossiya (Russian Government) VKO UUWWСамолет Ту-154
Самолет Ту-154
CC BY 2.0 / Papas Dos / RA-85019 T154(M) Special Flight Squadron Rossiya (Russian Government) VKO UUWW
Самолет Ту-154. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Траурная панихида пройдет в Ростовской области в пятницу на месте крушения самолета Ту-154 в результате теракта, который произошел 15 лет назад, сообщила РИА Новости представитель администрации Каменского района Лариса Ефремова.
Примерно в одно и то же время 24 августа 2004 года были взорваны два гражданских самолета, вылетевших из московского аэропорта Домодедово: в Тульской области разбился Ту-134, выполнявший рейс Москва - Волгоград, в Ростовской области упал Ту-154, выполнявший рейс Москва - Сочи. Все пассажиры и члены экипажей обоих самолетов – 90 человек – погибли. По данным следствия, на самолетах сработали взрывные устройства, приведенные в действие террористками-смертницами.
Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово. Архивное фото
25 декабря 2016, 08:58РИА Новости
Крупнейшие авиакатастрофы в России в 2001-2016 годах
Как сообщила Ефремова, траурная панихида по жертвам теракта пройдет на месте крушения Ту-154 в Каменской районе Ростовской области, там же захоронены погибшие члены экипажа и пассажиры самолета.
"Панихида состоится 24 августа в 9 часов утра на месте гибели самолета, там установлены памятный крест и памятник погибшим членам экипажа. Пройдет трогательная церемония с белыми шарами… В траурном мероприятии примут участие жители района, ближайших сел, а также представители авиакомпании "Сибирь" ("Сибири" принадлежал борт – ред.). Ожидаем и родственников", - сообщила Ефремова.
По словам собеседницы агентства, несмотря на то, что памятники погибшим находятся в поле далеко от населенных пунктов, за ними ухаживают местные жители.
Самолет Ту-154
24 августа 2014, 10:00РИА Новости
Катастрофы самолета Ту-154 и самолета Ту-134 в 2004 году24 августа 2004 года практически одновременно в результате срабатывания взрывных устройств, пронесенных на борт террористками-смертницами, разбились два пассажирских самолета: Ту-154 авиакомпании "Сибирь" (погибли 46 человек) и Ту-134 авиакомпании "Волга - Авиаэкспресс" (погибли 44 человека).
001500
Обсудить 0
Ту-154Ростовская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Нашивки сотрудников МЧС России
В Ростовской области из-за жары объявили штормовое предупреждение
РИА
Новости
Паводок
В Находке автомобили "плавают" по городу из-за сильного ливня
Капельница. Архивное фото
Минздрав начал проверку после ампутации руки у ребенка в Ростовской области
Тушение пожара
В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
Лента
новостей
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Аварийно севший в Подмосковье Airbus утилизируют
Тушение лесных пожаров
Сибирские города могут снова оказаться в дыму из-за лесных пожаров
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин оценил заявления киевских властей о диалоге с ДНР
Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре
Производитель прокомментировал информацию о дорогих билетах на SSJ100
На улицах Подгорицы
Черногорский политик призвал построить стену на границе с Албанией и Косово
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Сотрудники полиции
На юге Москвы подожгли мужчину
Вооруженный пират на берегу океана
Размер возможного выкупа за похищенных в Камеруне россиян не разглашается
Сергей Собянин
В Москве повысят минимальный размер пенсий
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Российско-финляндский культурный форум пройдет в сентябре, заявил Путин
Небоскребы делового центра Москва-сити. В центре: башни Империя и Город столиц
Здания "Москвы-Сити" проверяют после сообщения о минировании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
07:33НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
Лента новостейМолния