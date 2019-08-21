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РИА Новости

СК начал проверку после смерти девушки под колесами поезда в Подмосковье

16:00 21.08.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПоезд
Поезд
© РИА Новости / Максим Блинов
Поезд. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как поезд насмерть сбил девушку в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
В пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО во вторник сообщили, что на подмосковной станции Львовская курского направления поездом "Кривой Рог-Москва" сбита девушка 1999 года рождения.
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Как сообщила Марковская, девушка переходила железнодорожные пути перед приближающимся поездом, слушая при этом музыку через акустические наушники. По ее словам, несмотря на то, что машинист начал экстренное торможение, наезда избежать не удалось. От полученных травм девушка скончалась на месте.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования молодой девушки в районе станции Львовская Курского направления Московской железной дороги", - сказала Марковская.
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Следственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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