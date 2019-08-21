На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы

"Предварительно установлено, что в 16.40 (14.40 мск) на шахте "Ново-Кальинская", которая принадлежит акционерному обществу СУБР, входящему в холдинг РУСАЛ, произошел горный удар на глубине 1 тысяча 40 метров, в результате которого обрушилась горная порода. Отсеченным остался один работник 1970 года рождения" - сказала собеседница агентства.