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РИА Новости

На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы

15:56 21.08.2019 (обновлено: 17:28 21.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Предварительно установлено, что в 16.40 (14.40 мск) на шахте "Ново-Кальинская", которая принадлежит акционерному обществу СУБР, входящему в холдинг РУСАЛ, произошел горный удар на глубине 1 тысяча 40 метров, в результате которого обрушилась горная порода. Отсеченным остался один работник 1970 года рождения" - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что сейчас МЧС и спасатели предприятия разбирают завалы и проводят спасательную операцию. По факту ЧП прокуратура Североуральска организовала проверку.
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МЧС РФСевероуральскСвердловская областьПроисшествия
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