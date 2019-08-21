Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T16:31Z
https://ria.ru/20190821/1557747335.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/139758/54/1397585461_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_db3b7bae14bc674e1c6c731eea552991.jpg
РИА Новости

Черногорский политик призвал построить стену на границе с Албанией и Косово

16:31 21.08.2019
615
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНа улицах Подгорицы
На улицах Подгорицы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Черногория должна вернуть армию на охрану границ с Албанией и самопровозглашенной республикой Косово и построить там стену против мафии и контрабандистов, заявил один из лидеров оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Небойша Медоевич.
По словам оппозиционного лидера, речь идет об одном из возможных эффективных решений "против банд контрабандистов в Черногории и так называемом Косово и Албании". Он предложил возвращение армии на границу, которую сейчас охраняет полиция, модернизацию и применение современных видео и спутниковых технологий и строительство защитной стены в качестве препятствия для мафии.
"Стена возводилась бы не из-за албанского или черногорского народов, а исключительно против черногорской и албанской мафии, которая при поддержке коррумпированных и криминальных режимов в Подгорице, Приштине и Тиране превратила эту границу в "эльдорадо" для контрабанды наркотиков, сигарет, оружия, химического и биологического оружия, нелегальных мигрантов", - цитирует партия Медоевича в Facebook.
К своему сообщению политик приложил карту с маршрутом контрабанды наркотиков и других запрещенных товаров.
Город Будва в Черногории. Архивное фото
14 июля 2018, 18:47РИА Новости
Черногорские полицейские нашли у побережья 1,3 тонны марихуаны
"Черногория, так называемое Косово и Албания являются ключевыми точками балканского наркотрафика, и все серьезные мировые спецслужбы этот регион воспринимают, как опасность для ЕС и США", - отметил политик.
1610000
Обсудить 1
ЧерногорияАлбанияКосовоВ мире
Рекомендуем
Наурис Пунтулис
Министр культуры Латвии выступил против "самодостаточности русского языка"
РИА
Новости
Сотрудники полиции
На юге Москвы подожгли мужчину
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
Путин прибыл в Финляндию
Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре
Производитель прокомментировал информацию о дорогих билетах на SSJ100
Лента
новостей
Задержанные украинские моряки
Всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков оставили в СИЗО
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас выступил за встречу в "нормандском формате"
Здание телецентра Останкино в Москве
Телецентр "Останкино" подал в суд на компанию Алексея Пиманова
Девушка за рулем автомобиля
Россиян предупредили о росте цен на автомобили
Порт в Севастополе
Зарубежные СМИ врут о Крыме, заявил глава немецкой делегации
Глава Украинской православной церкви (московского патриархата) митрополит Онуфрий
Митрополит Онуфрий выступил в поддержку Сербcкой церкви в Черногории
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
Археологические раскопки
Археологи нашли в Пскове холодильник XVII века
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас
В Греции ущерб от правления Ципраса оценили в 100 миллиардов евро
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
07:33НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
Лента новостейМолния