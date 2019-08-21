Черногорский политик призвал построить стену на границе с Албанией и Косово

БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Черногория должна вернуть армию на охрану границ с Албанией и самопровозглашенной республикой Косово и построить там стену против мафии и контрабандистов, заявил один из лидеров оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Небойша Медоевич.

По словам оппозиционного лидера, речь идет об одном из возможных эффективных решений "против банд контрабандистов в Черногории и так называемом Косово и Албании". Он предложил возвращение армии на границу, которую сейчас охраняет полиция, модернизацию и применение современных видео и спутниковых технологий и строительство защитной стены в качестве препятствия для мафии.

"Стена возводилась бы не из-за албанского или черногорского народов, а исключительно против черногорской и албанской мафии, которая при поддержке коррумпированных и криминальных режимов в Подгорице, Приштине и Тиране превратила эту границу в "эльдорадо" для контрабанды наркотиков, сигарет, оружия, химического и биологического оружия, нелегальных мигрантов", - цитирует партия Медоевича в Facebook.

К своему сообщению политик приложил карту с маршрутом контрабанды наркотиков и других запрещенных товаров.