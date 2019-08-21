Украинский сапер пострадал при разминировании у КПП, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Сапер Госслужбы Украины по ЧС получил ранение при разминировании территории у КПП "Станица Луганская" в Донбассе, заявил в среду на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР и Киев заявили о завершении работ по разминированию.

"В ходе разминирования территории в результате нарушения требований безопасности осколочное ранение получил сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - завил Филипоненко.

По данным Народной милиции, пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. "Украинская сторона продолжает проведение работ по разминированию и очистке от неразорвавшихся боеприпасов территории в районе населенного пункта Станица Луганская", несмотря на заявления об их завершении", - заявил Филипоненко.