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РИА Новости

Красноярский депутат пойдет под суд за взятку в девять миллионов рублей

15:48 21.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 авг – РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело против депутата заксобрания Красноярского края, обвиняемого в вымогательстве многомиллионной взятки, сообщает Западно-Сибирское СУСК РФ на транспорте.
Ранее СК сообщал, что депутат заксобрания Красноярского края задержан за получение 4 миллионов рублей от директора коммерческой теплоснабжающей компании, пообещавшего повышение тарифов на его услуги. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что речь идет о депутате краевого парламента, заместителе руководителя фракции ЛДПР Сергее Титове.
По данным СК, весной 2018 года обвиняемому стало известно от директора одного из энергоснабжающих предприятий Красноярского края, что с действующим тарифом на тепло предприятие работает нерентабельно. Депутат сообщил директору, что может обеспечить повышение тарифа на тепловую энергию краевым министерством, "а также высказал угрозы использования своих полномочий... для проведения различных проверок и ревизий". После чего потребовал взятку в виде денег и 50-процентной доли уставного капитала предприятия, говорится в сообщении.
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По данным следствия, в течение нескольких месяцев обвиняемому было передано более 4 миллионов рублей, также в интересах депутата по фиктивному договору купли-продажи на подставное лицо передано 50% уставного капитала предприятия стоимостью более 5 миллионов рублей в качестве взятки.
"Общий размер полученной депутатом взятки составил сумму, превышающую 9 миллионов рублей… Удалось собрать достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным первым заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Депутат вину не признает, отмечает СУСК.
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