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РИА Новости
Камчатский край

Муниципалитеты Камчатки получили 11 млрд рублей на развитие образования

15:43 21.08.2019
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг - РИА Новости. В городе Елизово к 1 сентября откроется новая школа, также повсеместно на Камчатке обновляют школьные столовые, спортзалы и учебное оборудование; всего в 2019 году власти региона направили муниципалитетам почти 11 миллиардов рублей на развитие системы образования, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
Он уточнил, что в целом расходы на образование составили в этом году 21,5 миллиарда рублей - или 20,1% от консолидированного бюджета Камчатского края. Из них почти 11 миллиардов рублей получили муниципальные образования.

"Мы понимаем, что без модернизации образовательной инфраструктуры, без создания комфортных условий, как для ученика, так и для педагога, создать качественную систему образования невозможно. Все эти мероприятия требуют достаточного финансирования, поэтому мы ежегодно увеличиваем объем средств краевого бюджета на эти цели", - процитировал собеседник агентства слова губернатора Владимира Илюхина на августовском совещании педагогов.

По мнению главы региона, немаловажную роль играет развитие дополнительного образования, и в 2018 году в Петропавловске-Камчатском был открыт детский технопарк "Кванториум-Камчатка". В следующем году край получит федеральную субсидию на создание мобильного технопарка.
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В сентябре этого года для учеников откроет двери одна из самых больших и современных школ на Камчатке – Елизовская средняя школа N3. Кроме того, до конца года должно быть закончено строительство детского сада на улице Арсеньева в Петропавловске-Камчатском. Также в 2021 году в рамках реализации нацпроекта "Демография" будут сданы еще пять детских садов в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и в Елизовском районе.
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