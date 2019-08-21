На Кубани ремонт дорог в рамках нацпроекта выполнили более чем на 80%

КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Ремонт в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в Краснодарском крае в текущем году выполнен больше чем на 80%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что специалисты краевого минтранса, сотрудники ГИБДД, подрядчики и общественники выехали на контроль улиц, чтобы проинспектировать четыре объекта Краснодарской агломерации - улицы 40 лет Победы, Солнечную, Агрохимическую и Российскую. Эксперты отметили хорошее качество дорожного полотна улиц 1-го Мая и Жлобы, которые были отремонтированы в прошлом году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".

"По этой программе в Краснодарской агломерации в прошлом году было отремонтировано почти 90 километров дорог. Как отметил на совещании первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Андрей Коновалов, в текущем году ремонт по нацпроекту уже выполнен больше чем на 80%", - говорится в сообщении.

По словам Коновалова, основной объем работ подходит к завершению, поэтому сейчас надо уделить особое внимание повышению уровня безопасности. "Запланирован комплекс мероприятий по обустройству тротуаров, установке новых светофоров, нанесению долговечной термопластиковой разметки", - приводятся в сообщении слова первого замминистра.

По данным краевых властей, в текущем году в Краснодарском крае в рамках проекта будет отремонтировано 243 километра дорог регионального значения и в городских агломерациях. На эти цели на условиях софинансирования из федерального, краевого и местного бюджетов будет направлено 3,9 миллиона рублей.