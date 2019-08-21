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РИА Новости
Культура

Райан Рейнольдс ответил, выйдет ли фильм с Дэдпулом и Человеком-пауком

15:47 21.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера "Дэдпул" в отеле "Ritz Carlton" в Москве
Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Американский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула из комиксов Marvel, ответил на вопрос подписчика в Твиттере, выйдет ли совместный фильм с его персонажем и Человеком-пауком.
"Вы можете увидеть этот дуэт. Правда, пока только в моем сердце", - написал Рейнольдс.
Фанаты фильмов Marvel стали бить тревогу после того, как появились сообщения о том, что Человек-паук перестанет быть частью киновселенной из-за разногласий с Sony Pictures.
Многие призвали бойкотировать будущие блокбастеры компании, а некоторые заявили, что актер Том Холланд, который играл Человека-паука в двух последних фильмах, должен отказаться от своего персонажа, сообщает The Sun.
Кадр из фильма Человек-паук
Вчера, 11:25Культура
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
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КультураКино и сериалыНовости культурыРайан Рейнольдс (актер)Marvel Comics
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