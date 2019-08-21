Райан Рейнольдс ответил, выйдет ли фильм с Дэдпулом и Человеком-пауком

Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера "Дэдпул" в отеле "Ritz Carlton" в Москве

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Американский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула из комиксов Marvel, ответил на вопрос подписчика в Твиттере, выйдет ли совместный фильм с его персонажем и Человеком-пауком.

You can. But you can only see it in my heart. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 20 августа 2019 г.

"Вы можете увидеть этот дуэт. Правда, пока только в моем сердце", - написал Рейнольдс.

Фанаты фильмов Marvel стали бить тревогу после того, как появились сообщения о том, что Человек-паук перестанет быть частью киновселенной из-за разногласий с Sony Pictures.