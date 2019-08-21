Райан Рейнольдс ответил, выйдет ли фильм с Дэдпулом и Человеком-пауком

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Американский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула из комиксов Marvel, ответил на вопрос подписчика в Твиттере, выйдет ли совместный фильм с его персонажем и Человеком-пауком.
You can. But you can only see it in my heart.— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 20 августа 2019 г.
"Вы можете увидеть этот дуэт. Правда, пока только в моем сердце", - написал Рейнольдс.
Фанаты фильмов Marvel стали бить тревогу после того, как появились сообщения о том, что Человек-паук перестанет быть частью киновселенной из-за разногласий с Sony Pictures.
Многие призвали бойкотировать будущие блокбастеры компании, а некоторые заявили, что актер Том Холланд, который играл Человека-паука в двух последних фильмах, должен отказаться от своего персонажа, сообщает The Sun.