В Мьянме 19 человек стали жертвами столкновений властей и сепаратистов

На прошлой неделе боевики сепаратистских движений напали на несколько пунктов досмотра и объекты вооруженных сил и полиции в центральной и восточной части Мьянмы, более 10 человек погибли. За нападениями стоят боевики трех сепаратистских движений, которые входят в так называемый "Северный альянс". С декабря 2016 года боевики "Альянса" периодически вступают в столкновения с вооруженными силами страны в различных районах штата Шан.