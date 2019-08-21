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РИА Новости

В Мьянме 19 человек стали жертвами столкновений властей и сепаратистов

15:17 21.08.2019
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© РИА Новости / Шахневаз Хан / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми на границе Мьянмы и Бангладеш
Женщина с детьми на границе Мьянмы и Бангладеш
© РИА Новости / Шахневаз Хан
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Жертвами столкновений правительственных сил и сепаратистов в Мьянме стали 19 человек, более двух тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей правительства.
На прошлой неделе боевики сепаратистских движений напали на несколько пунктов досмотра и объекты вооруженных сил и полиции в центральной и восточной части Мьянмы, более 10 человек погибли. За нападениями стоят боевики трех сепаратистских движений, которые входят в так называемый "Северный альянс". С декабря 2016 года боевики "Альянса" периодически вступают в столкновения с вооруженными силами страны в различных районах штата Шан.
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Число погибших в результате оползня в Мьянме возросло до 65 человек
Как сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на представителя гуманитарной организации штата Шан, количество перемещенных лиц из-за конфликта, начавшегося в четверг, превышает четыре тысячи человек.
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