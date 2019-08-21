Все образовательные учреждения Подмосковья готовы к началу учебного года

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Все образовательные учреждения Московской области прошли проверку и готовы к началу учебного года, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

"Завершился период проверок образовательных учреждений региона к новому учебному году. Все учреждения – а это свыше 3,8 тысяч объектов – прошли оценку экспертов и смогут открыть двери учащимся в сентябре", - цитирует пресс-служба министра образования Московской области Ольгу Забралову.