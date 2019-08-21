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РИА Новости
Новости Подмосковья

Все образовательные учреждения Подмосковья готовы к началу учебного года

15:14 21.08.2019
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© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Все образовательные учреждения Московской области прошли проверку и готовы к началу учебного года, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
"Завершился период проверок образовательных учреждений региона к новому учебному году. Все учреждения – а это свыше 3,8 тысяч объектов – прошли оценку экспертов и смогут открыть двери учащимся в сентябре", - цитирует пресс-служба министра образования Московской области Ольгу Забралову.
По ее словам, на протяжении августа месяца, специальные комиссии проверяли объекты на безопасность, а также соответствие пожарным и санитарным нормам.
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