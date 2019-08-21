В Сети появился новый трейлер "Рэмбо: последняя кровь"

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. На YouTube-канале Lionsgate Movies появился новый трейлер проекта "Рэмбо: Последняя кровь", который станет пятым и последним фильмом о ветеране Вьетнама, сообщает Collider.
"Спустя почти четыре десятилетия после того, как он первый раз пустил кровь, Сильвестр Сталлоне возвращается к роли одного из величайших экшн-героев. Теперь он столкнется с прошлым и вновь применит свои боевые умения, чтобы выполнить последнюю миссию отмщения", - говорится в пояснительном тексте.
В ролике племянницу Рэмбо, Габриэль (ее сыграла Иветт Монреаль) похищают преступники из Южной Америки. Герой отправляется на ее поиски.
Мировая премьера фильма запланирована на 20 сентября 2019 года.