В Сети появился новый трейлер "Рэмбо: последняя кровь"

"Спустя почти четыре десятилетия после того, как он первый раз пустил кровь, Сильвестр Сталлоне возвращается к роли одного из величайших экшн-героев. Теперь он столкнется с прошлым и вновь применит свои боевые умения, чтобы выполнить последнюю миссию отмщения", - говорится в пояснительном тексте.