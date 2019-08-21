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РИА Новости
Культура

В Сети появился новый трейлер "Рэмбо: последняя кровь"

17:44 21.08.2019
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© Balboa Productions, 2019Кадр из трейлера фильма "Рэмбо: Последняя кровь"
Кадр из трейлера фильма Рэмбо: Последняя кровь
© Balboa Productions, 2019
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. На YouTube-канале Lionsgate Movies появился новый трейлер проекта "Рэмбо: Последняя кровь", который станет пятым и последним фильмом о ветеране Вьетнама, сообщает Collider.
"Спустя почти четыре десятилетия после того, как он первый раз пустил кровь, Сильвестр Сталлоне возвращается к роли одного из величайших экшн-героев. Теперь он столкнется с прошлым и вновь применит свои боевые умения, чтобы выполнить последнюю миссию отмщения", - говорится в пояснительном тексте.
В ролике племянницу Рэмбо, Габриэль (ее сыграла Иветт Монреаль) похищают преступники из Южной Америки. Герой отправляется на ее поиски.
Мировая премьера фильма запланирована на 20 сентября 2019 года.
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