Проверки ЕР выявили почти 90 нарушений в детских лагерях 43 регионов

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Единая Россия" проверила 362 детских лагеря в 43 регионах РФ и выявила 87 нарушений, информация передана в Роспотребнадзор и Минпросвещения, сообщает пресс-служба партии.

"В ходе мониторинга организации первой смены детского отдыха в 43 регионах РФ были проверены 362 лагеря. Активисты выявили 87 нарушений, из которых 34 уже устранены после обращений к администрациям и учредителям детских лагерей. По ряду недостатков подготовлено обращение в контрольно-надзорные органы", - цитирует пресс-служба слова координатора партпроекта ЕР "Народный контроль", депутата Госдумы Анны Кувычко.

По сравнению с прошлым годом, отметила Кувычко, качество услуг в оздоровительных лагерях в большей части регионов РФ повысилось, а количество нарушений заметно снизилось.

Координатор партийного проекта ЕР "Крепкая семья", первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что больше всего выявленных недостатков было связанно с организацией питания и гигиены детей, оказанием медицинских услуг, а также проблемами инфраструктурного оснащения.

Так, она рассказала, что у работников лагерей часто отсутствуют документы, подтверждающие прохождение медосмотра. Во многих лагерях не организовано страхование детей, не предусмотрены физкультурно-оздоровительные сооружения, не огораживается территория для отдыха и купания детей. На дне водоемов часто присутствует большое количество тины, коряг и водорослей. В некоторых лагерях перед началом смены не проветриваются постельные принадлежности, а также отсутствуют сушилки для одежды, что может привести к пожару.