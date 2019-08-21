В Германии россиянина обвинили в нарушении закона о внешней торговле

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения гражданину России, который подозревается в нарушении закона о внешней торговле по восьми эпизодам, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Владимира Д. обвиняют в том, что он в период с сентября 2014 года по июнь 2018 года осуществлял вывоз товаров, предназначенных для использования в сфере технологии военных носителей, на общую сумму 1 832 900 евро военным получателям в России.

В двух случаях речь идет о прессах горячего изостатического прессования, которые в частности используются при дополнительном уплотнении деталей в авиакосмической технике и поэтому находятся в списке товаров двойного назначения. Вывоз в Россию товаров, которые могут хотя бы частично использоваться для военных целей или предназначены для определенного военного конечного пользователя, запрещен. Чтобы обойти проверку, Владимир Д., как считает следствие, проводил свой бизнес через меняющихся подставных получателей, предоставлял поддельные документы и проводил технические манипуляции над товаром. С марта по май 2018 года он сам, нарушая запрет, ввел в эксплуатацию один из прессов в России.

Кроме того, по данным ведомства, Владимир Д. обязался перед военным заказчиком доставить 15 килограмм декаборана, часть которого он успел вывезти в России до помещения под стражу. Декаборан - это химическое соединение, которое среди прочего может содержаться в ракетном топливе и взрывчатке. Оно относится к оборонным товарам, вывоз которых запрещен европейским оружейным эмбарго в отношении РФ. Чтобы обмануть сотрудников таможни, обвиняемый внес поддельные записи в документы на вывоз, утверждает генпрокуратура ФРГ . В ведомстве полагают, что он либо транспортировал химикаты сам, либо переслал их простой посылкой, чтобы не привлекать внимания.