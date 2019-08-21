Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T14:59Z
https://ria.ru/20190821/1557744807.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148412/08/1484120874_0:91:2052:1245_1036x0_80_0_0_a68ea7782317bdc4993822fe281aabf9.jpg
РИА Новости

В Германии россиянина обвинили в нарушении закона о внешней торговле

14:59 21.08.2019
2067
© AFP 2019 / dpa/ Julian StratenschulteСотрудники правоохранительных органов в Германии
Сотрудники правоохранительных органов в Германии
© AFP 2019 / dpa/ Julian Stratenschulte
Сотрудники правоохранительных органов в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения гражданину России, который подозревается в нарушении закона о внешней торговле по восьми эпизодам, сообщается в пресс-релизе ведомства.
Владимира Д. обвиняют в том, что он в период с сентября 2014 года по июнь 2018 года осуществлял вывоз товаров, предназначенных для использования в сфере технологии военных носителей, на общую сумму 1 832 900 евро военным получателям в России.
В двух случаях речь идет о прессах горячего изостатического прессования, которые в частности используются при дополнительном уплотнении деталей в авиакосмической технике и поэтому находятся в списке товаров двойного назначения. Вывоз в Россию товаров, которые могут хотя бы частично использоваться для военных целей или предназначены для определенного военного конечного пользователя, запрещен. Чтобы обойти проверку, Владимир Д., как считает следствие, проводил свой бизнес через меняющихся подставных получателей, предоставлял поддельные документы и проводил технические манипуляции над товаром. С марта по май 2018 года он сам, нарушая запрет, ввел в эксплуатацию один из прессов в России.
Сотрудники подразделения спецназа Федеральной полиции Германии. Архивное фото
23 августа 2018, 15:34РИА Новости
В ФРГ арестовали задержанного по подозрению в подготовке теракта россиянина
Кроме того, по данным ведомства, Владимир Д. обязался перед военным заказчиком доставить 15 килограмм декаборана, часть которого он успел вывезти в России до помещения под стражу. Декаборан - это химическое соединение, которое среди прочего может содержаться в ракетном топливе и взрывчатке. Оно относится к оборонным товарам, вывоз которых запрещен европейским оружейным эмбарго в отношении РФ. Чтобы обмануть сотрудников таможни, обвиняемый внес поддельные записи в документы на вывоз, утверждает генпрокуратура ФРГ . В ведомстве полагают, что он либо транспортировал химикаты сам, либо переслал их простой посылкой, чтобы не привлекать внимания.
Обвиняемый был задержан 18 декабря 2018 года и с тех пор находится в СИЗО.
012288
Обсудить 2
Генпрокуратура ФРГГерманияРоссияВ мире
Рекомендуем
Билефельдский замок
В Германии заплатят миллион евро за подтверждение, что города Билефельд нет
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Штеффен Зайберт
В правительстве ФРГ назвали условие возвращения России в G7
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
СМИ: Германия тратит сотни миллионов евро на содержание американских войск
Лента
новостей
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию
Сергей Шойгу
Министр обороны Молдавии не откажется от встречи с Шойгу
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Пожарный в Германии
СМИ: среди пострадавших при пожаре в Германии оказались двое россиян
Флаги стран-участниц саммита G7
МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7
Сотрудники полиции в Берлине
В Берлине проходят обыски по делу о торговле людьми
Развалины замка Аркарт на берегу озера Лох-несс в Шотландии
Ученые заявили о возможном существовании Лох-Несского чудовища
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Путин надеется на восстановление полноформатных отношений России и ЕС
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
Учения в Калининградской области
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
Скорая помощь в Турции
Стало известно о состоянии пострадавшей в Турции двенадцатилетней россиянке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
Лента новостейМолния