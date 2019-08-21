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РИА Новости

На Алтае цистерна товарного поезда сошла с рельсов

14:53 21.08.2019 (обновлено: 17:28 21.08.2019)
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© Фото : МЧС России по Алтайскому краюЦистерна товарного поезда сошла с рельсов в Тальменском районе Алтайского края
Цистерна товарного поезда сошла с рельсов в Тальменском районе Алтайского края
© Фото : МЧС России по Алтайскому краю
БАРНАУЛ, 21 авг - РИА Новости. Цистерна товарного поезда сошла с рельсов в Тальменском районе Алтайского края, пострадавших нет, но задержано железнодорожное сообщение, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
"Опрокидывания не произошло, железнодорожное полотно и контактные сети не повреждены. Имеются задержки железнодорожного сообщения, пострадавших нет", - отметили в МЧС.
По данным ведомства, в 17.00 местного времени (13.00 мск) поступило сообщение о сходе с рельсов колесной пары порожней цистерны товарного поезда в Тальменском районе.
На место выехал аварийно-восстановительный поезд из Новоалтайска.
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МЧС РФАлтайский крайБарнаулПроисшествия
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