На Алтае цистерна товарного поезда сошла с рельсов

БАРНАУЛ, 21 авг - РИА Новости. Цистерна товарного поезда сошла с рельсов в Тальменском районе Алтайского края, пострадавших нет, но задержано железнодорожное сообщение, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
"Опрокидывания не произошло, железнодорожное полотно и контактные сети не повреждены. Имеются задержки железнодорожного сообщения, пострадавших нет", - отметили в МЧС.
По данным ведомства, в 17.00 местного времени (13.00 мск) поступило сообщение о сходе с рельсов колесной пары порожней цистерны товарного поезда в Тальменском районе.
На место выехал аварийно-восстановительный поезд из Новоалтайска.