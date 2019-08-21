Совет по туризму Вены назвал число российских туристов, посещающих город

ВЕНА, 21 авг – РИА Новости. Россия на протяжении многих лет является одной из важнейших стран, откуда приезжают туристы в австрийскую столицу, заявил РИА Новости директор Венского совета по туризму (WienTourismus) Норберт Кеттнер.

"Россия на протяжении многих лет является одной из важнейших стран для Вены, откуда приезжают туристы, в настоящий момент находится на восьмом месте в венской статистике ночевок. В первой половине 2019 года город посетила 91 тысяча россиян, зафиксировано 231 тысяча ночевок", - отметил Кеттнер.

Отвечая на вопрос о том, сказалось ли введение антироссийских санкций на потоке туристов из России, глава WienTourismus сказал, что в период с 2013 по 2016 год количество ночевок гостей из России снизилось, но в 2017-м снова серьезно возросло.