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РИА Новости

МЧС проверило объекты в ЦФО, задействованные в единый день голосования

14:36 21.08.2019 (обновлено: 17:28 21.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. МЧС проверило около 10 тысяч объектов в Центральном федеральном округе, которые будут задействованы в единый день голосования; выявлено 315 нарушений, сообщил замглавы ведомства Игорь Кобзев, чьи слова приводит пресс-служба МЧС.
"На территории округа на контроле ведомства состоит около 10 тысяч объектов, на которых будет развернуто более 11 тысяч избирательных участков. На объектах... проведены более 15 тысяч проверочно-профилактических мероприятий. Выявлено 315 нарушений, из которых в ходе проверки устранено 143. К административной ответственности привлечено 77 юридических и 257 должностных лиц", - сказал Кобзев.
МЧС готово к проведению единого дня голосования в Центральном федеральном округе, резюмировал замминистра.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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МЧС РФИгорь КобзевРоссияЦентральный ФООбщество
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