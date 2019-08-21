МЧС проверило объекты в ЦФО, задействованные в единый день голосования

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. МЧС проверило около 10 тысяч объектов в Центральном федеральном округе, которые будут задействованы в единый день голосования; выявлено 315 нарушений, сообщил замглавы ведомства Игорь Кобзев, чьи слова приводит пресс-служба МЧС.

"На территории округа на контроле ведомства состоит около 10 тысяч объектов, на которых будет развернуто более 11 тысяч избирательных участков. На объектах... проведены более 15 тысяч проверочно-профилактических мероприятий. Выявлено 315 нарушений, из которых в ходе проверки устранено 143. К административной ответственности привлечено 77 юридических и 257 должностных лиц", - сказал Кобзев.

МЧС готово к проведению единого дня голосования в Центральном федеральном округе, резюмировал замминистра.