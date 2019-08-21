У заснувшего в подъезде пьяного рязанца украли 700 тысяч рублей

ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Жительница Рязани выгнала из квартиры мужа и выставила за дверь его портфель, где лежали 700 тысяч рублей, которые пропали, сообщает в среду УМВД по региону.

"В полицию обратилась 38-летняя рязанка, которая сообщила, что ночью у ее мужа похитили портфель с деньгами. По информации заявительницы, в портфеле было 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Стражи порядка выехали на место происшествия и выяснили, что накануне вечером супруги организовали небольшое застолье. Между ними произошла ссора, и женщина указала мужу на дверь.

"Выставляя его из квартиры, она демонстрировала серьезность намерения разорвать их отношения. Вслед за мужчиной в подъезд были выставлены часть его вещей, в том числе портфель. Как оказалось, рязанка не знала, что в тот момент в этом портфеле хранилась значительная сумма денег, приготовленная мужем для крупной покупки", - сообщает полиция.

По ее данным, нетрезвый муж, оказавшись глубокой ночью на лестничной площадке, тут же заснул, а утром не нашел среди своих вещей портфель с деньгами. Опросив жителей ближайших домов, полицейские быстро узнали, что местная компания, склонная к употреблению спиртного, с утра покупала дорогой алкоголь и закуски, а также обошла все окрестные питейные заведения.

"Скрыть такие события от глаз жителей района было невозможно. Вскоре полицейские установили личности и разыскали всех участников "широкого гуляния" и выяснили, что к краже портфеля с деньгами причастен 40-летний местный житель", - информирует полиция.

Мужчину задержали. Он пояснил стражам порядка, что случайно увидел в подъезде спящего мужчину, заглянул в его вещи и обнаружил в портфеле деньги, на которые тут же устроил застолье с приятелями.

"По словам задержанного, в портфеле хранилось более 300 тысяч рублей. Сейчас полицейские выясняют действительную сумму похищенного. Часть краденного, оставшуюся у злоумышленника на момент задержания, - около 30 тысяч рублей - изъяли", - говорится в сообщении.