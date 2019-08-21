Моряк рассказал об издевательствах над заключенными в ливийской тюрьме

Капитан танкера "Теметерон" Владимир Текучев во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Капитан танкера "Теметерон" Владимир Текучев, освобожденный из ливийской тюрьмы, рассказал о подробностях заключения.

"Есть (в ливийской тюрьме) человек по имени Мунир, который обладает садистскими наклонностями. Он просто берет пистолет и стреляет (заключенным) в конечности, целясь в кости, чтобы впоследствии тюремный врач отрезал человеку ногу или руку", - сообщил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Условия содержания, отметил он, ужасные. Среди заключенных много инвалидов, персонал "исправительного учреждения" постоянно практикует избиение арестантов длинной гибкой пластиковой палкой. Текучев также описал случай, как один из сотрудников тюрьмы прыгнул заключенному на спину в армейских сапогах. Связи с внешним миром и родными тюрьме практически нет.

Кроме того, по словам главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевич, ливийский активист, задержанный за помощь сотрудникам Фонда, также рассказал о шокирующих пытках: одному из заключенных выкололи глаз, а второго заставили съесть его.

Текучев также отметил, что после тюрьмы приобрел проблемы со здоровьем. "Состояние здоровья у меня не очень хорошее", - сказал он, добавив, что в тюрьме приобрел цистит и проблемы с желудком.

"Ко мне пытки в силу возраста не применялись, но члены экипажа помоложе подвергались избиению", - сказал он.

В будущем Текучев может создать и возглавить организацию по защите прав моряков, добавил член Ассоциации юристов России Николай Столярчук и выразил готовность помочь в этом начинании.

Ранее Малькевич сообщил РИА Новости, что российские моряки, отпущенные из ливийской тюрьмы, встречались с задержанными в Ливии сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей и передали супруге одного из них послание от мужа; они также рассказали об условиях содержания в тюрьме.

Танкер "Теметерон" был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое - из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Как сообщал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняли в провозе контрабандных нефтепродуктов. Обвинение настаивало на максимально возможном сроке наказания для моряков, которое подразумевает до 5 лет лишения свободы, а также конфискацию судна и денежный штраф.

В сентябре 2018 года сообщалось, что суд Триполи приговорил двух российских моряков с судна "Теметерон" к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Их признали виновными в контрабанде нефтрепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.