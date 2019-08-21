Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T14:31Z
https://ria.ru/20190821/1557743364.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155774/28/1557742842_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a635f38be2ecabb01e9b12d9fb7f6614.jpg
РИА Новости

Моряк рассказал об издевательствах над заключенными в ливийской тюрьме

14:31 21.08.2019
696
© РИА Новости / Нина ЗотинаКапитан танкера "Теметерон" Владимир Текучев во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Капитан танкера Теметерон Владимир Текучев во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Капитан танкера "Теметерон" Владимир Текучев, освобожденный из ливийской тюрьмы, рассказал о подробностях заключения.
"Есть (в ливийской тюрьме) человек по имени Мунир, который обладает садистскими наклонностями. Он просто берет пистолет и стреляет (заключенным) в конечности, целясь в кости, чтобы впоследствии тюремный врач отрезал человеку ногу или руку", - сообщил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Условия содержания, отметил он, ужасные. Среди заключенных много инвалидов, персонал "исправительного учреждения" постоянно практикует избиение арестантов длинной гибкой пластиковой палкой. Текучев также описал случай, как один из сотрудников тюрьмы прыгнул заключенному на спину в армейских сапогах. Связи с внешним миром и родными тюрьме практически нет.
Кроме того, по словам главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевич, ливийский активист, задержанный за помощь сотрудникам Фонда, также рассказал о шокирующих пытках: одному из заключенных выкололи глаз, а второго заставили съесть его.
Текучев также отметил, что после тюрьмы приобрел проблемы со здоровьем. "Состояние здоровья у меня не очень хорошее", - сказал он, добавив, что в тюрьме приобрел цистит и проблемы с желудком.
"Ко мне пытки в силу возраста не применялись, но члены экипажа помоложе подвергались избиению", - сказал он.
В будущем Текучев может создать и возглавить организацию по защите прав моряков, добавил член Ассоциации юристов России Николай Столярчук и выразил готовность помочь в этом начинании.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Вчера, 14:09РИА Новости
Отпущенный из тюрьмы в Ливии российский моряк обратится в ООН
Ранее Малькевич сообщил РИА Новости, что российские моряки, отпущенные из ливийской тюрьмы, встречались с задержанными в Ливии сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей и передали супруге одного из них послание от мужа; они также рассказали об условиях содержания в тюрьме.
Танкер "Теметерон" был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое - из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Как сообщал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняли в провозе контрабандных нефтепродуктов. Обвинение настаивало на максимально возможном сроке наказания для моряков, которое подразумевает до 5 лет лишения свободы, а также конфискацию судна и денежный штраф.
В сентябре 2018 года сообщалось, что суд Триполи приговорил двух российских моряков с судна "Теметерон" к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Их признали виновными в контрабанде нефтрепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.
Об освобождении двух российских моряков из ливийской тюрьмы сообщалось 2 августа.
0000213
Обсудить 0
ЛивияРоссияВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Отпущенный из тюрьмы в Ливии российский моряк обратится в ООН
РИА
Новости
Скорая помощь в Турции
Стало известно о состоянии пострадавшей в Турции двенадцатилетней россиянке
Штеффен Зайберт
В правительстве ФРГ назвали условие возвращения России в G7
Фото предоставлено руководителем Опушкинской археологической экспедиции Игорем Храпуновым
В Крыму нашли склеп со странным погребением
Лента
новостей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Власти работают с лидерами национальных общин по делу о стрельбе на Кубани
Здание Генеральной прокуратуры РФ
В Генпрокуратуре рассказали, сколько денег нашли при обысках у Черкалина
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин оценил заявления киевских властей о диалоге с ДНР
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
"Не хотят, ну и не надо". Нужна ли России "Большая семерка"
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
В ЛНР заявили о задержании агента СБУ
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
СМИ: Германия тратит сотни миллионов евро на содержание американских войск
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию
Автомобиль полиции
У заснувшего в подъезде пьяного рязанца украли 700 тысяч рублей
Полицейские в центре Стокгольма
В Стокгольме после визита Зарифа на акции протеста пострадали два человека
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
Венедиктов объяснил снижение явки на тесте онлайн-голосования в Москве
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
Лента новостейМолния