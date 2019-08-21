В Стокгольме после визита Зарифа на акции протеста пострадали два человека

СТОКГОЛЬМ, 21 авг - РИА Новости. Медицинская помощь понадобилась, по меньшей мере, двум участникам акции протеста в пригороде Стокгольма, которая прошла после визита главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, передает корреспондент РИА Новости.

Столкновения нескольких десятков демонстрантов с полицией прошли после того, как Зариф покинул здание Стокгольмского института исследований мира (SIPRI) в Сольне, где он выступал с лекцией.

Протестующие окружили полицейских и стали выкрикивать антиправительственные лозунги. Кроме этого, они обвиняли стражей порядка в том, что те помогают "террористам". Некоторые из них легли на землю, чтобы помешать проехать полицейской машине. Полиция попыталась оттеснить демонстрантов от автомобиля, в толчее несколько человек упали.