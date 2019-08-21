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РИА Новости

В Стокгольме после визита Зарифа на акции протеста пострадали два человека

14:31 21.08.2019
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© AFP 2019 / Jonathan NackstrandПолицейские в центре Стокгольма
Полицейские в центре Стокгольма
© AFP 2019 / Jonathan Nackstrand
Полицейские в центре Стокгольма. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 21 авг - РИА Новости. Медицинская помощь понадобилась, по меньшей мере, двум участникам акции протеста в пригороде Стокгольма, которая прошла после визита главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, передает корреспондент РИА Новости.
Столкновения нескольких десятков демонстрантов с полицией прошли после того, как Зариф покинул здание Стокгольмского института исследований мира (SIPRI) в Сольне, где он выступал с лекцией.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
Вчера, 14:14РИА Новости
В Стокгольме после выступления Зарифа протестующие столкнулись с полицией
Протестующие окружили полицейских и стали выкрикивать антиправительственные лозунги. Кроме этого, они обвиняли стражей порядка в том, что те помогают "террористам". Некоторые из них легли на землю, чтобы помешать проехать полицейской машине. Полиция попыталась оттеснить демонстрантов от автомобиля, в толчее несколько человек упали.
Полиции достаточно быстро удалось успокоить демонстрантов, к месту происшествия прибыли две машины скорой помощи. Обе пострадавшие - женщины, они находятся в сознании, у одной из них повреждена нога.
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
В Стокгольме после выступления Зарифа протестующие столкнулись с полицией
РИА
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