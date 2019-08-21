Венедиктов объяснил снижение явки на тесте онлайн-голосования в Москве

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Явка снизилась на тесте онлайн-голосования на выборы в Мосгордуму из-за тематики вопросов, которые больше интересуют население 60+, рассказал РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

По состоянию на 12 часов явка на тесте электронного голосования составляла около 30%, на прошлом тестировании в это же время она составляла 57%.

Третий этап открытого тестирования системы электронного голосования стартовал в Москве 21 августа в 08:00. В ходе тестирования горожане ответят на вопросы, чего, по их мнению, не хватает в районах, какие круглосуточные сервисы и центры развития для детей и подростков необходимо открыть.

"Сейчас голосуют те, кто старше, молодежь не так активна, так как вопросы о развитии города. Видимо, зависит от вопроса. И когда мы систему будем проверять не только на выборах, но и при опросах москвичей, мы увидим социально-демографическую характеристику", - сказал Венедиктов.

Он добавил, что по окончании теста проведут исследование, кто и какого возраста голосовал на этих выборах.

Заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко в свою очередь добавил в беседе с РИА Новости, что в этот раз голосуют больше людей старшего возраста, так как урезаны округа, в которых проходит тест.

"До этого люди записывались со всей Москвы, а сейчас только три округа и те, кто уже записались голосовать на выборах 8 сентября. То есть тут уже такая выборка, отвечающая структуре возрастной Москвы. Молодежи уже небольшое число. По собачкам и кошечкам было 50% только тех, кому до 27 лет", - сказал он.

При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%. Тогда москвичи голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.