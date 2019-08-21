Театр Волкова не будет менять план гастролей из-за смены руководства

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Смена руководства в ярославском Государственном театре драмы имени Федора Волкова и уход в связи с этим нескольких ведущих актеров не помешает труппе отправиться в большой гастрольный тур по городам Сибири и Урала, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь театра Екатерина Анкудинова.

Согласно данным на сайте театра, свой 270-й сезон Волковский откроет гастролями по городам Сибири и Урала с 27 августа по 9 сентября.

"В гастрольной афише волковцев – лучшие спектакли театра, премьеры последних сезонов, постановки по русской классике, детские сказки… Осенний гастрольный тур Волковского театра пройдет в рамках федеральной программы "Большие гастроли-2019", - говорится в сообщении.

Всего театр представит зрителям пять спектаклей: "Человек из Подольска", "Восемь любящих женщин", "Цианистый калий… С молоком или без?", "Чудеса на Змеином болоте", "Золотой теленок".

По словам Анкудиновой, смена руководства театра не повлияет на график гастролей. Новый художественный руководитель Сергей Пускепалис, представленный труппе 19 августа, поехать не сможет, он принимает дела по управлению театром, отметила собеседница.

"В связи с уходом Евгения Марчелли театр покинули ряд актеров, но будут вводы в спектакли, сейчас идут подготовительные репетиции ", - прокомментировала Анкудинова.

По ее словам, театр покинули заслуженный артист России Владимир Майзингер, заслуженная артистка России Анастасия Светлова, актеры Максим Подзин и Мария Полумогина – они были одними из ведущих в театре.

Ранее министерство культуры РФ, разрешая конфликт между директором театра имени Волкова Алексеем Туркаловым и худруком Евгением Марчелли, освободило директора от должности, а худруку объявило выговор. Марчелли сообщил журналистам, что написал заявление об уходе.