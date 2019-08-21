ГП потребовала взыскать 6,3 миллиарда рублей с семьи полковника Черкалина

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника 2-го отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.

В сообщении ведомства говорится, что в иске заявлена собственность на 6,3 миллиарда рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 квадратных метров, 14 нежилых помещений, два автомобиля.

Помимо этого, Генпрокуратура собирается изъять 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и восемь миллионов евро, найденные при обысках у Черкалина дома, в служебном кабинете и в машине.

Общий легальный доход Черкалина и его родственников с 2005 года не превысил 55 миллионов рублей. На незаконно полученные деньги полковник приобретал имущество, которое регистрировал на своих родных и близких.

Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов. Арестованы также бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.

По данным следствия, в 2011 году полковники сообщили главе строительной компании Сергею Гляделкину о вероятности возбуждения уголовного дела против него. После этого бизнесмен согласился переоформить на вымогателей принадлежавшую ему долю в уставном капитале юридического лица на сумму не менее 490 миллионов рублей.