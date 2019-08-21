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РИА Новости

В ЛНР заявили о задержании агента СБУ

14:13 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов снимает наручники
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 21 авг — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержало агента СБ Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.
"Министерством государственной безопасности выявлен и задержан спецагент СБУ", - заявили в ведомстве. 
Уточняется, что в республику он был заброшен для проведения диверсионно-разведывательной деятельности.
 Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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