В ЛНР заявили о задержании агента СБУ

ЛУГАНСК, 21 авг — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержало агента СБ Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.
"Министерством государственной безопасности выявлен и задержан спецагент СБУ", - заявили в ведомстве.
Уточняется, что в республику он был заброшен для проведения диверсионно-разведывательной деятельности.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.