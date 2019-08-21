В ЛНР заявили о задержании агента СБУ

ЛУГАНСК, 21 авг — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержало агента СБ Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.

"Министерством государственной безопасности выявлен и задержан спецагент СБУ", - заявили в ведомстве.

Уточняется, что в республику он был заброшен для проведения диверсионно-разведывательной деятельности.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.