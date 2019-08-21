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РИА Новости

Cуд оставил в СИЗО программиста Сбербанка по делу о беспорядках в Москве

14:09 21.08.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание московского городского суда
Здание московского городского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО программиста Айдара Губайдулина - 11-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда от 9 августа оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", — сказал судья. Таким образом, Губайдулин, которому грозит от трех до восьми лет колонии, останется под стражей до 9 октября. Вину 25-летний программист АО "Сбербанк-Технологии", в прошлом году закончивший Московский физико-технический институт, не признал.
Адвокат Максим Пашков просил суд смягчить меру пресечения на домашний арест, родственники Губайдулина предложили суду залог в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, в Мосгорсуд с личными поручительствами обратились коллеги фигуранта, общественные и политические деятели, в числе которых бывший депутат Госдумы Борис Надеждин и политик Леонид Гозман. Представитель генпрокуратуры Екатерина Иванникова просила суд жалобу отклонить.
Следователь в суде первой инстанции огласил общую, не персонализированную фабулу уголовного дела, из которой следует, что протестующие "кидали камни и бутылки, распыляли газ" в сторону правоохранителей, а также "перекрыли дорогу на Садовом кольце".
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В оглашенных ранее в суде материалах дела значатся снимки, на них Губайдулин запечатлен "с пластиковой бутылкой в руках", которую он потом "заносит над сотрудником". По словам Пашкова, его подзащитному вменяется брошенная "в сторону ОМОНа пластиковая бутылка". Он утверждает, что в обвинении не конкретизированы действия Губайдулина, а фотографии неясные и плохого качества.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу.
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