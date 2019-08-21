Cуд оставил в СИЗО программиста Сбербанка по делу о беспорядках в Москве

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО программиста Айдара Губайдулина - 11-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда от 9 августа оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", — сказал судья. Таким образом, Губайдулин, которому грозит от трех до восьми лет колонии, останется под стражей до 9 октября. Вину 25-летний программист АО "Сбербанк-Технологии", в прошлом году закончивший Московский физико-технический институт, не признал.

Адвокат Максим Пашков просил суд смягчить меру пресечения на домашний арест, родственники Губайдулина предложили суду залог в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, в Мосгорсуд с личными поручительствами обратились коллеги фигуранта, общественные и политические деятели, в числе которых бывший депутат Госдумы Борис Надеждин и политик Леонид Гозман. Представитель генпрокуратуры Екатерина Иванникова просила суд жалобу отклонить.

Следователь в суде первой инстанции огласил общую, не персонализированную фабулу уголовного дела, из которой следует, что протестующие "кидали камни и бутылки, распыляли газ" в сторону правоохранителей, а также "перекрыли дорогу на Садовом кольце".

В оглашенных ранее в суде материалах дела значатся снимки, на них Губайдулин запечатлен "с пластиковой бутылкой в руках", которую он потом "заносит над сотрудником". По словам Пашкова, его подзащитному вменяется брошенная "в сторону ОМОНа пластиковая бутылка". Он утверждает, что в обвинении не конкретизированы действия Губайдулина, а фотографии неясные и плохого качества.