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РИА Новости
Культура

"Почему шесть пальцев?": в Сети обсуждают неудачный фотошоп Ким Кардашьян

14:10 21.08.2019
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© AFP 2019 / Angela WeissКим Кардашьян и Донателла Версаче на показе Versace Pre-Fall 2019 в Нью-Йорке. 2 декабря 2018 год
Ким Кардашьян и Донателла Версаче на показе Versace Pre-Fall 2019 в Нью-Йорке. 2 декабря 2018 год
© AFP 2019 / Angela Weiss
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Американская телезвезда Ким Кардашьян разместила в инстаграме фотографию с сестрой Кайли Дженнер, на которой они рекламировали новый аромат. Однако подписчиков больше привлек "шестой" палец на левой ноге у супруги Канье Уэста.
Сестры, одетые в облегающие ассиметричные комбинезоны пастельных тонов, выглядели почти как близнецы: распущенные волосы, пышные формы, но подписчиков интересовало другое.
"Ким, почему у тебя шесть пальцев на ноге?", - написал путешественник с ником Kylejayy.
Его комментарий тут же оценили тысячи пользователей соцсети: "такое довольно трудно игнорировать", "круглая рука Кайли – отдельная история, но шесть пальцев – огонь", "я растерялась – реально шесть пальцев. Пересчитала несколько раз".
Сестры Кардашьян редко отвечают на комментарии в инстаграме, поэтому промолчали и в этот раз.
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