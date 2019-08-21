"Почему шесть пальцев?": в Сети обсуждают неудачный фотошоп Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Донателла Версаче на показе Versace Pre-Fall 2019 в Нью-Йорке. 2 декабря 2018 год

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Американская телезвезда Ким Кардашьян разместила в инстаграме фотографию с сестрой Кайли Дженнер, на которой они рекламировали новый аромат. Однако подписчиков больше привлек "шестой" палец на левой ноге у супруги Канье Уэста.

Сестры, одетые в облегающие ассиметричные комбинезоны пастельных тонов, выглядели почти как близнецы: распущенные волосы, пышные формы, но подписчиков интересовало другое.

"Ким, почему у тебя шесть пальцев на ноге?", - написал путешественник с ником Kylejayy.

Его комментарий тут же оценили тысячи пользователей соцсети: "такое довольно трудно игнорировать", "круглая рука Кайли – отдельная история, но шесть пальцев – огонь", "я растерялась – реально шесть пальцев. Пересчитала несколько раз".