Мосгорсуд оставил в СИЗО еще семерых украинских моряков

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобы на продление ареста еще семи украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости в пресс-службе инстанции.

"Суд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда, продлившего до 24 октября меру пресечения Артеменко, Беспальченко, Варимезу, Костышину, Мельничуку, Сороке и Чулибе", — рассказал собеседник агентства.

Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме по просьбе прокурора. Всем фигурантам вменяется незаконное пересечение российской границы и грозит до четырех лет колонии.

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции.

По его словам, дело насчитывает 20 томов, "с учетом количества обвиняемых и их защитников, ознакомление займет минимум три месяца".

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.