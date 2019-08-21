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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО еще семерых украинских моряков

13:44 21.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобы на продление ареста еще семи украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Суд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда, продлившего до 24 октября меру пресечения Артеменко, Беспальченко, Варимезу, Костышину, Мельничуку, Сороке и Чулибе", — рассказал собеседник агентства.
Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме по просьбе прокурора. Всем фигурантам вменяется незаконное пересечение российской границы и грозит до четырех лет колонии.
Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции.
По его словам, дело насчитывает 20 томов, "с учетом количества обвиняемых и их защитников, ознакомление займет минимум три месяца".
Автомобиль Следственного комитета РФ
20 августа, 11:32РИА Новости
СК начал проверку после смерти украинского моряка в районе Тамани
Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныМосковский городской судРоссияУкраинаПроисшествия
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