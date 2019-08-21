Райсовет на Алтае обсудит тему снятия спикера с должности после скандала

Во вторник комиссия "Единой России" по этике рекомендовала президиуму политсовета партии в республике Алтай рассмотреть вопрос о смещении Людмилы Ящемской с должности спикера совета депутатов Чемальского района после скандального видео, на котором женщина, похожая на Ящемскую, выгоняет со своей турбазы туристов, оскорбляя их, угрожая и намекая на свою высокую должность. Сама Ящемская заявила журналистам, что никакого конфликта у нее с туристами не было, а запись смонтирована с целью ее опорочить.