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РИА Новости

Райсовет на Алтае обсудит тему снятия спикера с должности после скандала

13:41 21.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
БАРНАУЛ, 21 авг - РИА Новости. Cовет депутатов Чемальского района республики Алтай самостоятельно должен принять решение о снятии с должности спикера Людмилы Ящемской после ее неэтичного поведения, сообщил РИА Новости руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Эмиль Тюхтенев, добавив, что озвученное ранее решение партийной комиссии по этике носит лишь рекомендательный характер.
Во вторник комиссия "Единой России" по этике рекомендовала президиуму политсовета партии в республике Алтай рассмотреть вопрос о смещении Людмилы Ящемской с должности спикера совета депутатов Чемальского района после скандального видео, на котором женщина, похожая на Ящемскую, выгоняет со своей турбазы туристов, оскорбляя их, угрожая и намекая на свою высокую должность. Сама Ящемская заявила журналистам, что никакого конфликта у нее с туристами не было, а запись смонтирована с целью ее опорочить.
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"Решение комиссии по этике носит рекомендательный характер. Данное решение должны принять самостоятельно на заседании райсовета. С партийной точки зрения вопрос решен – она самостоятельно и по своему желанию написала заявление о выходе из партии", - сказал Тюхтенев.
По его словам, данная ситуация находится на контроле у заместителя секретаря генсовета ЕР Евгения Ревенко.
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