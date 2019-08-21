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РИА Новости

Житель Рыбинска рассказал, как закладывали капсулу времени в 1968 году

13:33 21.08.2019
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© Фото : Администрация города РыбинскКапсула времени, найденная в парке на улице Черняховского в городе Рыбинск Ярославской области во время земляных работ
Капсула времени, найденная в парке на улице Черняховского в городе Рыбинск Ярославской области во время земляных работ
© Фото : Администрация города Рыбинск
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Житель Рыбинска Вячеслав Волков рассказал РИА Новости о том, как комсомольцы в Рыбинске (Ярославская область) закладывали капсулу времени с посланием потомкам и как они верили в то, что через 50 лет комсомол будет процветать.
Ранее администрация Рыбинска сообщила о том, что водитель экскаватора во время земляных работ раскопал заложенную в 1968 году капсулу времени на месте, где стоял памятник В.И. Ленину. Содержащийся в капсуле документ написали молодые люди из Рыбинска, которые послали потомкам "горячий комсомольский привет".
Представитель администрации рассказала РИА Новости, что документ состоит из нескольких страниц, но прочесть их сейчас невозможно, потому что бумага повредилась из-за попавшей в капсулу воды. Документ передадут специалистам, которые изучат содержимое.
Очевидцем события, произошедшего 51 год назад, был местный житель Вячеслав Волков. Он рассказал, что документ подписывали комсомольцы Волжского машиностроительного завода, который сегодня уже не существует. Волкову тогда было 19 лет, он был обычным рабочим, но вскоре занял один из руководящих постов комсомольской ячейки при предприятии.
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"Главная мысль послания была такова: наше поколение бережно хранит традиции наших предков, и мы надеемся, что наши потомки так же бережно сохранят наши традиции, наше наследие… Мы все были на сто процентов уверены, что через 50 лет в стране будет процветать комсомол", - рассказал Волков.
По его словам, парторгу завода "пришлось побегать", чтобы текст послания утвердили несколько комсомольских начальников. При закладке капсулы присутствовало много народу, у памятника Ленину организовали митинг.
"Очень странно, что бумага повредилась, ведь капсула была не просто завинчена, а герметично запаяна, я сам держал ее в руках. Видимо, шов разошелся", - предположил собеседник. -0-
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