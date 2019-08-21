Жителям Пермского края предложили выбрать имя для полицейского щенка

ПЕРМЬ, 21 авг — РИА Новости. Жители Пермского края могут принять участие в выборе клички для новорожденного щенка, которого приняли на службу в полицию, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Конкурс "Кличка на вырост" проводится в инстаграме . Как говорится в сообщении, чистокровный щенок малыш породы немецкая овчарка родился 14 августа. Вместе с ним на свет появились брат и три сестры. Родителей щенят зовут Фоай Винд Марко и Венеция.

"Судьба нашего щенка пока неизвестна. Через несколько месяцев ему предстоит пройти обучение, где будет определен профиль собачки. Возможно, малыш будет искать людей по невидимым человеческому взгляду следам или находить тайники с наркотиками, взрывчатыми веществами. Он даже может стать грозой преступников, тем, кто бесстрашно бросается на задержание опасного рецидивиста, пытающегося скрыться бегством от стражей порядка", — отметили в полиции.

Единственное условие конкурса — кличка должна начинаться на С. Пользователи соцсети уже начали предлагать свои варианты: Соломон, Спартак, Султан, Самурай, Сэр, Собр, Смайл, Снупдог, Стинг, Сатурн, Сириус, Саурон.

Как уточнили в пресс-службе, выбор клички пройдет в два этапа. На первом сотрудники центра кинологической службы и представители общественного совета при региональном МВД выберут лучшие варианты из предложенных пользователями. Затем их выставят на голосование на странице полиции в инстаграме, а окончательное решение примут подписчики.

"Кличка для будущего полицейского пса будет определена простым большинством голосов, после чего будут объявлены результаты", — пояснили в МВД.