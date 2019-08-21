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РИА Новости

Жителям Пермского края предложили выбрать имя для полицейского щенка

13:31 21.08.2019 (обновлено: 14:17 21.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНемецкая овчарка
Немецкая овчарка
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Немецкая овчарка. Архивное фото
ПЕРМЬ, 21 авг — РИА Новости. Жители Пермского края могут принять участие в выборе клички для новорожденного щенка, которого приняли на службу в полицию, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
Конкурс "Кличка на вырост" проводится в инстаграме. Как говорится в сообщении, чистокровный щенок малыш породы немецкая овчарка родился 14 августа. Вместе с ним на свет появились брат и три сестры. Родителей щенят зовут Фоай Винд Марко и Венеция.
"Судьба нашего щенка пока неизвестна. Через несколько месяцев ему предстоит пройти обучение, где будет определен профиль собачки. Возможно, малыш будет искать людей по невидимым человеческому взгляду следам или находить тайники с наркотиками, взрывчатыми веществами. Он даже может стать грозой преступников, тем, кто бесстрашно бросается на задержание опасного рецидивиста, пытающегося скрыться бегством от стражей порядка", — отметили в полиции.
Единственное условие конкурса — кличка должна начинаться на С. Пользователи соцсети уже начали предлагать свои варианты: Соломон, Спартак, Султан, Самурай, Сэр, Собр, Смайл, Снупдог, Стинг, Сатурн, Сириус, Саурон.
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Как уточнили в пресс-службе, выбор клички пройдет в два этапа. На первом сотрудники центра кинологической службы и представители общественного совета при региональном МВД выберут лучшие варианты из предложенных пользователями. Затем их выставят на голосование на странице полиции в инстаграме, а окончательное решение примут подписчики.
"Кличка для будущего полицейского пса будет определена простым большинством голосов, после чего будут объявлены результаты", — пояснили в МВД.
Пользователя, чей вариант клички признают лучшим, пригласят на экскурсию в пермский центр кинологической службы. В МВД также пообещали регулярно рассказывать, как растет полицейский щенок и какие успехи он делает в освоении профессии.
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ГУМВДПермский край
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