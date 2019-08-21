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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Власти Москвы оценили степень готовности системы электронного голосования

13:21 21.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Единый день голосования в России. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Система электронного голосования будет дорабатываться, нельзя сказать, что она полностью готова, рассказал РИА Новости заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.
Утром 21 августа начался третий этап открытого тестирования системы электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Москве.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
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"В любом случае система будет дорабатываться. Уже сегодня возникли предложения для пользователей - кто-то пальцем не мог попасть. То, что она готова и все, - нет. Семнадцать дней осталось, в срок, конечно, уложимся, при любом раскладе", - сказал Костырко.
При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%. Тогда москвичи голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице.
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Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваРоссияОбщество
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