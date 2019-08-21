Власти Москвы оценили степень готовности системы электронного голосования

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Система электронного голосования будет дорабатываться, нельзя сказать, что она полностью готова, рассказал РИА Новости заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

Утром 21 августа начался третий этап открытого тестирования системы электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Москве.

"В любом случае система будет дорабатываться. Уже сегодня возникли предложения для пользователей - кто-то пальцем не мог попасть. То, что она готова и все, - нет. Семнадцать дней осталось, в срок, конечно, уложимся, при любом раскладе", - сказал Костырко.

При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%. Тогда москвичи голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице.