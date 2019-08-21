В Новосибирске нашли подпольный оружейный склад

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Три пистолета, несколько магазинов и глушителей, а также более 800 патронов нашли полицейские совместно с региональным УФСБ в Новосибирске у 40-летнего мужчины, которого подозревают в незаконном обороте оружия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе обыска квартиры и гаража, арендованных злоумышленником, оперативники обнаружили, предположительно, два пистолета системы Макарова, пистолет "Байкал", несколько магазинов, устройство для бесшумной стрельбы, более 800 патронов различной маркировки, 100 комплектов для снаряжения пистолетных патронов, запасные части оружия", - рассказала Волк.

Все изъятое направили на экспертизу, которая установила, что патроны пригодны для стрельбы из пистолета Макарова.