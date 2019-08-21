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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Вице-президент Венесуэлы привезла благодарность Путину от Мадуро

13:11 21.08.2019 (обновлено: 13:44 21.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время встречи в Доме приемов МИД России. 21 августа 2019
Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время встречи в Доме приемов МИД России. 21 августа 2019
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время встречи в Доме приемов МИД России. 21 августа 2019
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, прибывшая с визитом в Москву, заявила, что привезла личную благодарность президента ее страны Николаса Мадуро президенту РФ Владимиру Путину за помощь и поддержку.
"Для нас всегда большая радость, большая честь быть с братским народом – народом России. Я привезла с собой личную благодарность нашего президента Николаса Мадуро президенту Владимиру Путину, Вам, Вашему правительству, Вашему народу за ту поддержку и помощь, которую Вы оказываете нашей стране", - сказала Родригес на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Россия сегодня борется вместе с нами за свободу, независимость, суверенитет. Мы боремся на мировом уровне за свободу и среди прочего отстаиваем принципы Боливарианской революции", - подчеркнула она.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДелси РодригесНиколас МадуроСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинВенесуэлаРоссияВ мире
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