Вице-президент Венесуэлы привезла благодарность Путину от Мадуро

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, прибывшая с визитом в Москву, заявила, что привезла личную благодарность президента ее страны Николаса Мадуро президенту РФ Владимиру Путину за помощь и поддержку.
"Для нас всегда большая радость, большая честь быть с братским народом – народом России. Я привезла с собой личную благодарность нашего президента Николаса Мадуро президенту Владимиру Путину, Вам, Вашему правительству, Вашему народу за ту поддержку и помощь, которую Вы оказываете нашей стране", - сказала Родригес на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Россия сегодня борется вместе с нами за свободу, независимость, суверенитет. Мы боремся на мировом уровне за свободу и среди прочего отстаиваем принципы Боливарианской революции", - подчеркнула она.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.