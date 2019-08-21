Вице-президент Венесуэлы привезла благодарность Путину от Мадуро

"Для нас всегда большая радость, большая честь быть с братским народом – народом России. Я привезла с собой личную благодарность нашего президента Николаса Мадуро президенту Владимиру Путину, Вам, Вашему правительству, Вашему народу за ту поддержку и помощь, которую Вы оказываете нашей стране", - сказала Родригес на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.