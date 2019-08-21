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РИА Новости

В Германии у подозреваемых в убийстве политика нашли огнестрельное оружие

13:08 21.08.2019
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© AP Photo / dpa / Oliver BergПолицейский автомобиль в Германии
Полицейский автомобиль в Германии
© AP Photo / dpa / Oliver Berg
Полицейский автомобиль в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Германии обнаружили в общей сложности 46 единиц огнестрельного оружия у троих подозреваемых в убийстве немецкого политика, члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке, сообщает газета Tagesspiegel.
По данным издания, об этом сообщили в МВД ФРГ в ответ на запрос представителя партии "Левые" Мартины Реннер. Издание подчеркивает, что цифра, которую назвали в ведомстве, значительно превышает известную ранее. При этом в министерстве из тактических соображений расследования не стали раскрывать подробностей о том, где было найдено оружие.
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27 июня, 11:37РИА Новости
СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика
Член Христианско-демократического союза, 65-летний Вальтер Любке, который руководил правительством в Касселе, погиб от огнестрельного ранения в голову в своем саду в начале июня. Полиция федеральной земли Гессен заявила, что речь идет об убийстве. Генпрокуратура ФРГ приняла расследование и установила подозреваемого в убийстве Любке, это 45-летний немецкий гражданин Штефан Э., он арестован, мотивом убийства стали правоэкстремистские воззрения предполагаемого преступника. Позднее по делу об убийстве политика были задержаны еще два человека.
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ХДС/ХССМВД ГерманииГерманияВ мире
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