В Германии у подозреваемых в убийстве политика нашли огнестрельное оружие

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Германии обнаружили в общей сложности 46 единиц огнестрельного оружия у троих подозреваемых в убийстве немецкого политика, члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке, сообщает газета Tagesspiegel.
По данным издания, об этом сообщили в МВД ФРГ в ответ на запрос представителя партии "Левые" Мартины Реннер. Издание подчеркивает, что цифра, которую назвали в ведомстве, значительно превышает известную ранее. При этом в министерстве из тактических соображений расследования не стали раскрывать подробностей о том, где было найдено оружие.
Член Христианско-демократического союза, 65-летний Вальтер Любке, который руководил правительством в Касселе, погиб от огнестрельного ранения в голову в своем саду в начале июня. Полиция федеральной земли Гессен заявила, что речь идет об убийстве. Генпрокуратура ФРГ приняла расследование и установила подозреваемого в убийстве Любке, это 45-летний немецкий гражданин Штефан Э., он арестован, мотивом убийства стали правоэкстремистские воззрения предполагаемого преступника. Позднее по делу об убийстве политика были задержаны еще два человека.