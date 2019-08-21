В Германии у подозреваемых в убийстве политика нашли огнестрельное оружие

По данным издания, об этом сообщили в МВД ФРГ в ответ на запрос представителя партии "Левые" Мартины Реннер. Издание подчеркивает, что цифра, которую назвали в ведомстве, значительно превышает известную ранее. При этом в министерстве из тактических соображений расследования не стали раскрывать подробностей о том, где было найдено оружие.