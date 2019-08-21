Вице-президент Венесуэлы назвала темы обсуждения на встрече в Москве

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что намерена обсудить в ходе визита в Москву в том числе вопросы обороны и экономического развития.
"Есть целый ряд вопросов, которые нам необходимо обсудить, это вопросы, которые обсуждались в ходе предыдущих визитов - и министра обороны, и вице-президента по экономике", - сказала Родригес на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
"Думаю, что мы с вами сможем сверить часы по двусторонней и международной повестке", - сказала она.