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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Вице-президент Венесуэлы назвала темы обсуждения на встрече в Москве

13:07 21.08.2019 (обновлено: 13:45 21.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в Доме приемов МИД России. 21 августа 2019
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в Доме приемов МИД России. 21 августа 2019
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в Доме приемов МИД России. 21 августа 2019
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что намерена обсудить в ходе визита в Москву в том числе вопросы обороны и экономического развития.
"Есть целый ряд вопросов, которые нам необходимо обсудить, это вопросы, которые обсуждались в ходе предыдущих визитов - и министра обороны, и вице-президента по экономике", - сказала Родригес на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
"Думаю, что мы с вами сможем сверить часы по двусторонней и международной повестке", - сказала она.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДелси РодригесСергей ЛавровМИД РФВенесуэлаРоссияВ мире
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