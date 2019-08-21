Немецкая полиция подтвердила, что двое россиян пострадали при пожаре

БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Двое россиян получили тяжелые ожоги в результате пожара в Нижней Саксонии, один из них все еще находится в больнице, заявили РИА Новости в пресс-службе полиции Люнебурга.

Ранее о том, что четыре человека, в том числе двое россиян пострадали в результате пожара в земле Нижняя Саксония (округ Люхов-Данеберг), сообщила телекомпания NDR . Инцидент произошел в воскресенье вечером в рамках встречи прибывшей в ФРГ по обмену молодежи, пожар начался в результате попадания электрического кабеля в пламя газовой плиты. Среди пострадавших - два гражданина РФ 18 и 24 лет, гражданин Танзании 21 года и гражданка ФРГ 80 лет. С ожогами разной степени тяжести они были доставлены в больницу.

"Двое россиян получили тяжелые ожоги, по крайней мере один из них до сих пор находится в больнице. Получившие более легкие ожоги пострадавшие уже выписаны", - заявил представитель полиции.