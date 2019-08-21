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РИА Новости

Немецкая полиция подтвердила, что двое россиян пострадали при пожаре

13:06 21.08.2019
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© AP Photo / Daniel RolandПожарный в Германии
Пожарный в Германии
© AP Photo / Daniel Roland
Пожарный в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Двое россиян получили тяжелые ожоги в результате пожара в Нижней Саксонии, один из них все еще находится в больнице, заявили РИА Новости в пресс-службе полиции Люнебурга.
Ранее о том, что четыре человека, в том числе двое россиян пострадали в результате пожара в земле Нижняя Саксония (округ Люхов-Данеберг), сообщила телекомпания NDR. Инцидент произошел в воскресенье вечером в рамках встречи прибывшей в ФРГ по обмену молодежи, пожар начался в результате попадания электрического кабеля в пламя газовой плиты. Среди пострадавших - два гражданина РФ 18 и 24 лет, гражданин Танзании 21 года и гражданка ФРГ 80 лет. С ожогами разной степени тяжести они были доставлены в больницу.
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"Двое россиян получили тяжелые ожоги, по крайней мере один из них до сих пор находится в больнице. Получившие более легкие ожоги пострадавшие уже выписаны", - заявил представитель полиции.
Он добавил, что следствие по делу продолжается. Плита и кабель изучаются, следствию нужно сделать вывод о том, не была ли нарушена техника безопасности, что могло привести к инциденту.
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