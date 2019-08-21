СК выясняет личности погибших при пожаре в деревне под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства и личности троих погибших во время пожара в деревне под Красноярском, сообщили журналистам в ГСУСК РФ по региону.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар произошел ночью в среду в деревне Минино. На месте пожара в неэксплуатируемом здании были обнаружены тела троих человек. По данным СК, личности погибших не удалось опознать в связи сильными термическими повреждениями.