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РИА Новости

В Чебоксарах гинеколога оштрафовали за взятки от пациенток

13:02 21.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЖенщина в процедурном кабинете
Женщина в процедурном кабинете
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Женщина в процедурном кабинете. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Заведующий гинекологическим отделением одной из больниц Чебоксар по решению суда выплатит штраф в размере 1,38 миллиона рублей за получение взяток от пациенток, сообщает СУСК РФ по Чувашской Республике.
Следствием и Московским районным судом города Чебоксары установлено, что с августа по декабрь 2018 года в Чебоксарах заведующий отделением гинекологии стационара городского клинического центра восемь раз получал взятки в размере от 6,5 тысячи до 32 тысяч рублей (всего более 129 тысяч рублей) от обращавшихся к нему пациенток за проведение им операций, в том числе во внеочередном порядке.
"Врач-гинеколог признан виновным в пяти эпизодах получения взятки и трех эпизодах мелкого взяточничества. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 380 тысяч рублей", - говорится в сообщении СУСК.
Медсестра с мобильным телефоном во время перерыва. Иллюстративное изображение.
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