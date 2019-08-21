В Чебоксарах гинеколога оштрафовали за взятки от пациенток

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Заведующий гинекологическим отделением одной из больниц Чебоксар по решению суда выплатит штраф в размере 1,38 миллиона рублей за получение взяток от пациенток, сообщает СУСК РФ по Чувашской Республике.

Следствием и Московским районным судом города Чебоксары установлено, что с августа по декабрь 2018 года в Чебоксарах заведующий отделением гинекологии стационара городского клинического центра восемь раз получал взятки в размере от 6,5 тысячи до 32 тысяч рублей (всего более 129 тысяч рублей) от обращавшихся к нему пациенток за проведение им операций, в том числе во внеочередном порядке.