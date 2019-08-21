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РИА Новости

Европа должна соблюдать обязательства по СВПД, заявил глава МИД Ирана

12:55 21.08.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе выступления в Стокгольмском институте исследований мира призвал страны Европы соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), взятые странами после выхода США из соглашения.
"Европа должна соблюдать обязательства, о которых она говорила уже после того, как США вышили из соглашения. Это обязательства подразумевают закупку нефти у Ирана, поставку товаров. Никакие из этих обязательств не были выполнены", - заявил Зариф в ходе лекции в среду.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля (тогда начался второй этап), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифЕвропаИран
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