Европа должна соблюдать обязательства по СВПД, заявил глава МИД Ирана

СТОКГОЛЬМ, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе выступления в Стокгольмском институте исследований мира призвал страны Европы соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), взятые странами после выхода США из соглашения.

"Европа должна соблюдать обязательства, о которых она говорила уже после того, как США вышили из соглашения. Это обязательства подразумевают закупку нефти у Ирана, поставку товаров. Никакие из этих обязательств не были выполнены", - заявил Зариф в ходе лекции в среду.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.

В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).