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РИА Новости

Замминистра юстиции Польши уволился из-за скандала, сообщили СМИ

12:51 21.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГорода мира. Варшава
Города мира. Варшава
© РИА Новости / Антон Денисов
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Города мира. Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 авг – РИА Новости. Скандал, связанный с компрометацией польских судей, подвергающих критике изменения в судебной системе, разворачивается министерстве юстиции страны, замминистра из-за этого уже подал в отставку, сообщает портал Onet.
По данным портала, заместитель министра юстиции Польши Лукаш Пебяк "организовал и контролировал акцию" по компрометации главы Ассоциации польских судей Iustitia Крыстиана Маркевича. Эта ассоциация критикует изменения в системе правосудия, сделанные усилиями правящей партии "Право и справедливость".
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В своем материале Onet приводит свидетельства интернет-пользователя Эмилии, фамилия которой не называется. Она призналась, что занималась рассылкой в СМИ и филиалы ассоциации компрометирующих материалов, в частности о личной жизни Маркевича, и делала это в сотрудничестве с Пебяком, который координировал ее деятельность, снабжал информацией и даже предоставил домашний адрес Маркевича. Эмилия заверила журналистов, что замминистра "полностью одобрил" ее действия.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что "потребовал объяснений" от министра юстиции, генерального прокурора Збигнева Зебро.
Вслед за этим замминистра Пебяк подал в отставку, заявив одновременно о своей невиновности и о том, что намерен в суде привлечь к ответственности портал Onet.
Премьер-министр сразу же принял отставку замминистра. Тем не менее, ряд судей и представителей политической оппозиции требуют отставки главы Минюста Збигнева Зебро. По их мнению, Зебро не мог не знать о деятельности Пебяка.
В свою очередь ряд оппозиционных политиков обратились в прокуратуру с заявлением о подозрении в совершении преступления Пебяком. Прокуратура заявление приняла и начала предварительное расследование.
Тем временем журналисты проправительственных СМИ нашли мужа фигурирующей в скандале Эмилии. Он утверждает, что его жена психически неуравновешенна, страдает от алкогольной зависимости и ранее предпринимала попытки суицида.
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Матеуш МоравецкийЗбигнев ЗеброПольшаВ мире
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