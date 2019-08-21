Замминистра юстиции Польши уволился из-за скандала, сообщили СМИ

ВАРШАВА, 21 авг – РИА Новости. Скандал, связанный с компрометацией польских судей, подвергающих критике изменения в судебной системе, разворачивается министерстве юстиции страны, замминистра из-за этого уже подал в отставку, сообщает портал Скандал, связанный с компрометацией польских судей, подвергающих критике изменения в судебной системе, разворачивается министерстве юстиции страны, замминистра из-за этого уже подал в отставку, сообщает портал Onet

По данным портала, заместитель министра юстиции Польши Лукаш Пебяк "организовал и контролировал акцию" по компрометации главы Ассоциации польских судей Iustitia Крыстиана Маркевича. Эта ассоциация критикует изменения в системе правосудия, сделанные усилиями правящей партии "Право и справедливость".

В своем материале Onet приводит свидетельства интернет-пользователя Эмилии, фамилия которой не называется. Она призналась, что занималась рассылкой в СМИ и филиалы ассоциации компрометирующих материалов, в частности о личной жизни Маркевича, и делала это в сотрудничестве с Пебяком, который координировал ее деятельность, снабжал информацией и даже предоставил домашний адрес Маркевича. Эмилия заверила журналистов, что замминистра "полностью одобрил" ее действия.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что "потребовал объяснений" от министра юстиции, генерального прокурора Збигнева Зебро.

Вслед за этим замминистра Пебяк подал в отставку, заявив одновременно о своей невиновности и о том, что намерен в суде привлечь к ответственности портал Onet.

Премьер-министр сразу же принял отставку замминистра. Тем не менее, ряд судей и представителей политической оппозиции требуют отставки главы Минюста Збигнева Зебро. По их мнению, Зебро не мог не знать о деятельности Пебяка.

В свою очередь ряд оппозиционных политиков обратились в прокуратуру с заявлением о подозрении в совершении преступления Пебяком. Прокуратура заявление приняла и начала предварительное расследование.