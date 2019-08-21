В МЧС опровергли сообщения об угрозе Мурманску из-за прорыва плотины

МУРМАНСК, 21 авг – РИА Новости. Угрозы Мурманску в результате возможного прорыва плотины на озере Рогозеро не существует, поскольку плотина давно не используется, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что часть Мурманска может затопить из-за прорывы плотины на озере Рогозеро.

"Никакого "глобального" потопа в Мурманске не возникнет. Эта плотина является старым гидротехническим сооружением и уже давно не эксплуатируется", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, даже в случае разрушения плотины вода из озера попадет в другие озера, однако это ничем не угрожает, поскольку уровень в близлежащих водоемах поднимется несущественно и не сможет хлынуть на улицы города.