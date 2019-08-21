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РИА Новости

В МЧС опровергли сообщения об угрозе Мурманску из-за прорыва плотины

12:49 21.08.2019 (обновлено: 17:28 21.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МУРМАНСК, 21 авг – РИА Новости. Угрозы Мурманску в результате возможного прорыва плотины на озере Рогозеро не существует, поскольку плотина давно не используется, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.
Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что часть Мурманска может затопить из-за прорывы плотины на озере Рогозеро.
"Никакого "глобального" потопа в Мурманске не возникнет. Эта плотина является старым гидротехническим сооружением и уже давно не эксплуатируется", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, даже в случае разрушения плотины вода из озера попадет в другие озера, однако это ничем не угрожает, поскольку уровень в близлежащих водоемах поднимется несущественно и не сможет хлынуть на улицы города.
"Поводов для паники нет", - подчеркнули в ГУМЧС.
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